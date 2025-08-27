Javier Milei gastó más de $6 millones del Estado para asistir a La Derecha Fest

El informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló el desembolso que hizo el Tesoro Nacional para que el mandatario asista al evento libertario. El argumento utilizado por el Ejecutivo es que se trató de un "viaje oficial".

En medio del ajuste macroeconómico que lleva adelante el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei gastó más de $6 millones para trasladarse en un avión de la flota presidencial a Córdoba para asistir a La Derecha Fest , el evento organizado por referentes libertarios que se llevó a cabo a fines de julio, donde brindó un encendido discurso contra el aumento del gasto público.

El dato surgió de una de las preguntas que respondió Jefatura de Gabinete de Ministros en el informe de gestión que se divulgó este miércoles con motivo de la presencia de una nueva presencia de Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

"Se informa que el traslado del Presidente se realizó en una aeronave de la flota aérea presidencial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a $6.340.684,71", indica el documento. Además, detalla que los cargos " fueron financiados con fondos del Tesoro Nacional".

La información fue provista por la Secretaría General de la Presidencia , a cargo de Karina Milei, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, la Casa Militar y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. Allí señalan que la participación en el evento se dio en el marco de una visita de Milei a Córdoba "junto a la comitiva oficial integrada por la Secretaria General de la Presidencia".

Según la respuesta del Ejecutivo, la visita de Milei a Córdoba fue parte de "un viaje oficial en el que mantuvo encuentros con el señor Gobernador de la citada provincia" , en referencia a Martín Llaryora. Sin embargo, la reunión a la que hace alusión el informe no tuvo carácter formal sino que se trata del gesto institucional que el cordobés tuvo con el libertario al recibirlo en el Aeropuerto.

En aquel momento, en la pista de aterrizaje junto a Llaryora también estuvo presente el diputado libertario cordobés Gabriel Bornoroni, uno de los organizadores del evento Derecha Fest, con quien luego Milei se dirigió hacia el evento.

Javier Milei 1500

El informe indica también que Milei y la comitiva oficial mantuvieron una reunión con Alex Bruesewitz y Danielle Alvarez, ambos representantes de la Presidencia de los Estados Unidos de América (EEUU), además de disertar en la denominada “Derecha Fest”.

El evento, que tuvo lugar en el hotel Quorum, fue organizado por el sitio La Derecha Diario y estuvo precedido por un bloque de apertura con tres pastores evangélicos, lo que marcó una fuerte impronta religiosa desde el comienzo.

Durante el discurso de aquella noche, Milei ensayó autoelogios por su gestión y disparó contra la oposición por el incremento de partidas presupuestarias a través de proyectos de ley en el Congreso.

El momento de mayor tensión se dio cuando apuntó directamente contra Victoria Villarruel, su vicepresidenta y la acusó, con nombre y apellido, de haber respaldado el proyecto votado por la Cámara Alta que, según su visión, pone en riesgo el equilibrio fiscal. “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos”, lanzó, sin filtros.

Más allá del tono autocelebratorio y de las críticas, el encuentro fue planteado como una “batalla cultural” contra el socialismo, en palabras de sus organizadores. En el hall de entrada se ofrecía merchandising libertario, con libros, tazas, remeras y “zapatos libertarios”, como contracara simbólica de los históricos “zapatos justicialistas” que forman parte del folclore político cordobés.