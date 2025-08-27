"Rocky": la película sobre la creación del clásico de Sylvester Stallone confirma a su protagonista







Anthony Ippolito, quien interpretó a Al Pacino en la serie limitada de Paramount The Offer, se pondrá en la piel de Stallone en "I Play Rocky".

Anthony Ippolito y Syvester Stallone.

Anthony Ippolito, quien interpretó a Al Pacino en la serie limitada de Paramount The Offer, ahora se enfrenta a otro famoso actor ítalo-estadounidense.

Ippolito consiguió el papel protagónico en I Play Rocky, la historia de la creación del clásico de boxeo Rocky producida por Amazon MGM.

Peter Farrelly, el director de comedia que ganó un Oscar por The Green Book, está dirigiendo el largometraje que Amazon MGM pretende estrenar en los cines.

De qué trata I Play Rocky Ippolito interpretará al joven Sylvester Stallone en este drama, la historia real de Hollywood sobre un actor desconocido con la firme convicción de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa. Ante la constante negativa, Stallone lo apuesta todo, manteniéndose firme en su objetivo de protagonizar contra todo pronóstico. El resultado es la historia definitiva de un perdedor, tras la película definitiva de un perdedor.

En un fiel reflejo de ese espíritu, se dice que Ippolito buscó el papel de Stallone con el mismo entusiasmo incansable. Al enterarse del proyecto, grabó por su cuenta una audición espontánea y la envió directamente a los productores. Esa audaz decisión finalmente le permitió conseguir el papel, reflejando la tenacidad que celebra la película.

Toby Emmerich, expresidente de Warner Bros. Pictures Group, y Christian Baha serán los productores. Peter Gamble escribió el guion. Las películas de Rocky, distribuidas por United Artists y posteriormente por MGM, son una de las franquicias cinematográficas deportivas más emblemáticas y exitosas de todos los tiempos, con una recaudación global de más de 1700 millones de dólares, incluyendo las películas derivadas de Creed. Stallone creó y protagonizó las películas, y la historia de su lucha por actuar en la película de 1976, que ganó el Oscar a la mejor película, ya forma parte de la historia de Hollywood. Ippolito interpretó al actor ganador del Oscar Pacino en la serie limitada de Paramount+ The Offer, que contaba la historia sobre la realización de otro clásico del cine de los años 70, El Padrino . También coprotagonizó el drama romántico de Netflix Purple Hearts, interpretó una versión más joven del personaje de Adam Sander en Pixels y apareció en Not Fade Away de David Chase.

