Wall Street recorta las recientes pérdidas, pero mantiene un ojo sobre la Fed

Los últimos datos de la economía norteamericana parecen consolidar la posibilidad de un recorte de tasas. Este martes, hablará la vicepresidenta del banco central norteamericano.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, estabilizándose tras la caída del día anterior provocada por la posible subida de los tipos de interés en Japón .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A ese le suman los de la economía norteamericana que salieron ayer, que respaldaron las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, con una contracción del sector manufacturero por noveno mes consecutivo en noviembre .

En este sentido, este martes hablará Michelle Bowman , vicepresidenta de la Fed y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) , el organismo dentro del banco central norteamericano encargado de decidir el rumbo de la política monetaria .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son DexCom (+2,2%), Warner Bros Discovery (+1,9%) e Intel (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Newmont Goldcorp (-1,74%) y Jack Henry (-0,91%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 20,9%, el S&P 500 acompaña con +14,7% y el Dow Jones le sigue con +11,7%.

Las bolsas en el resto del mundo

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, por ejemplo, es alcista, con el Euro Stoxx subiendo 0,68%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,70% y el CAC francés acompaña con 0,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,40%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,24%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,42%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,9% y Nikkei 225 japonés retrocedió apenas 0,01%.