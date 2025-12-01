La industria de EEUU acumula nueves meses de contracción: ¿es el argumento que buscaba la Fed para bajar la tasa? + Seguir en









La caída en el sector manufacturero es la más importante desde los datos de julio. Los elevados costos de producción producto de la inflación y los aranceles de Donald Trump le juegan en contra la industria de EEUU.

Los malos datos de la economía norteamericana encendieron las alarmas de la Fed durante los últimos meses. Federal Reserve

La actividad industrial de EEUU cayó en su mayor nivel en cuatro meses y acumula ya nueve meses por debajo de los niveles de expansión. El dato se conoce en la antesala de la reunión de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, con el consenso de mercado esperando un último recorte de tasas antes de que termine el año.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés), conocido como PMI, bajó 0,5 puntos hasta situarse en 48,2, según los datos publicados este lunes. Esa cifra no solo implica una contracción contra el dato de octubre, sino también respecto a las proyecciones de los analistas, que esperaban 49 puntos.

De esta manera, el índice vuelve a ubicarse por debajo de los 50 por noveno mes al hilo, lo que indica contracción de la actividad desde el dato publicado en marzo de este año.

El impacto de los aranceles sobre la industria El relevamiento sugiere que el entramado productivo norteamericano sigue estancado, producto de la incertidumbre en materia de política comercial y los elevados costos de producción causados por el aumento de la inflación.

En este sentido, el índice ISM de precios pagados por los materiales repuntó por primera vez en cinco meses y es aproximadamente 8 puntos más alto que hace un año. Además, el nivel de empleo bajó a los 44 puntos, respecto a los 46 previos.

Trump aranceles.jpg El estancamiento del sector manufacturero coincide con el inicio de la política comercial de Trump. A su vez, los pedidos se contrajeron en noviembre al ritmo más rápido desde julio, mientras que los pedidos pendientes se redujeron en la mayor medida en siete meses. A nivel sectorial, once industrias se contrajeron en noviembre, encabezadas por la confección, los productos de madera y papel y los textiles. Cuatro industrias, entre ellas la de productos informáticos y electrónicos, registraron un crecimiento. Sin embargo, fue el menor en un año. ¿El dato que necesitaba la Fed? El informe se difundió a una semana de la reunión que mantendrá la "mesa chica" de la Fed para definir el rumbo de la política monetaria. Según la herramienta FedWatch de CME Group, Wall Street le asigna un 87% de probabilidades a un recorte de 25 puntos básicos a la tasa, hasta los 3,5%-3,75%. Los malos datos de la economía norteamericana en el último tiempo, entre los que destaca el dato de empleo y actividad, prendieron las alarmas en la autoridad monetaria durante los últimos meses, lo que impulsó los recortes de septiembre y octubre.