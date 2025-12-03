Autos: el nuevo SUV eléctrico chino que llega con un precio agresivo y se ofrece por menos de u$s20.000 + Seguir en









Este modelo mediano enchufable se ofrece con un valor de partida competitivo, colocándose entre los modelos más económicos de su categoría con autonomía extendida.

Exeed Exlantix MX. el flamante SUV recientemente presentado

La industria automotriz china continúa ampliando su presencia global, esta vez con Exeed, la marca premium de Chery, que presentó internacionalmente el Exeed Exlantix MX, conocido en su país de origen como Exlantix ET5. Este SUV mediano enchufable se ofrece con un precio de partida cercano a los u$s19.070, colocándose entre los modelos más económicos de su categoría con autonomía extendida.

Contra qué modelos competirá este SUV chino En el competitivo mercado chino, el Exlantix MX se enfrenta a rivales como el BYD Song L DM-i, el Deepal S07 y el Leapmotor C11. Su estrategia de precios agresivos refleja una tendencia de las marcas chinas: colocar vehículos eléctricos y híbridos a valores muy por debajo del promedio internacional para estimular ventas y expandir su presencia fuera del país.

suv-chino En el competitivo mercado chino, el Exlantix MX se enfrenta a rivales como el BYD Song L DM-i, el Deepal S07 y el Leapmotor C11. El origen de esta dinámica se encuentra en el exceso de producción local. En 2024, China fabricó 55,7 millones de vehículos, de los cuales menos de la mitad se vendió dentro del país, dejando numerosas plantas operando a capacidad parcial. Este exceso derivó en una fuerte competencia por precios, con caídas de hasta 20% en modelos de BYD y ajustes similares de Tesla China.

El desarrollo tecnológico también avanza con plataformas electrificadas como DM-i, DM-P, DM-O y Súper e-plataforma, que prometen mayor autonomía, eficiencia y prestaciones para híbridos, SUVs y pick ups, preparando a los fabricantes chinos para enfrentar mercados internacionales con vehículos más accesibles y sofisticados.