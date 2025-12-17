La empresaria que pasó del mundo del espectáculo a liderar un imperio de miles de millones: quién es Pansy Ho + Seguir en









Su carrera artística no la hizo ganar una fortuna, pero con los negocios consiguió convertirse en una de las figuras empresariales más importantes del mundo.

En el mundo de los flashes consiguió hacer sus primeros contactos para convertirse en una de las empresarias más importantes. CC BY 2.0/Wikipedia

El mundo del espectáculo suele ser el camino para forjar una fortuna de miles de millones de dólares, pero hay quienes llegan a tener tanta cantidad de dinero fuera de ese ámbito. Si bien transitan por la farándula, terminan por decantarse hacia el mundo de los negocios, donde muestran que sus dotes no están solo frente a las cámaras.

Pansy Ho era una figura muy reconocida en el ambiente de los flashes, pero pocos sabían que terminaría siendo una de las empresarias más importantes de China. Si bien los contactos fueron importantes, su ambición y visión en la compañía familiar la convirtieron en una personalidad clave de la economía del gigante asiático.

Pansy Ho Shun Tank Holdings La operadora de casinos más importantes de Asia cumple un rol fundamental en el continente. Shun Tank Holdings La historia de Pansy Ho y cómo se convirtió en multimillonaria Antes de ingresar al mundo empresarial, Pansy Ho tuvo una breve etapa vinculada al espectáculo en Hong Kong durante los años 80. Participó en producciones musicales y apariciones públicas que la convirtieron en una figura conocida en el circuito social de la ciudad. Esa exposición no estuvo asociada a negocios ni a ingresos relevantes, pero la ubicó en un entorno donde las relaciones personales y el acceso a espacios de poder eran determinantes.

A fines de los años 90 comenzó a involucrarse de manera directa en las empresas familiares a través de Shun Tak, el grupo creado por Stanley Ho con actividades en transporte marítimo, bienes raíces y hotelería. Desde allí asumió funciones ejecutivas y participó en proyectos ligados al desarrollo urbano y turístico de Macao, en un momento clave de transformación económica del territorio.

El punto de inflexión llegó en 2002, cuando el gobierno de Macao abrió el mercado del juego y permitió el ingreso de operadores internacionales. En ese contexto, Pansy Ho fue la socia local de MGM Mirage, una compañía estadounidense dedicada a la operación de complejos turísticos y de entretenimiento. Esa alianza fue decisiva para que el grupo obtuviera licencia para operar en la región y dio origen a MGM China, desde donde se desarrollaron proyectos emblemáticos que consolidaron su rol como una de las principales figuras empresariales del enclave asiático.

Miles de millones: el patrimonio de Pansy Ho El patrimonio neto de Pansy Ho está estimado en 6 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su función como operadora de casinos de MGM Resorts International y a su rol de directora ejecutiva dentro de Shun Tak Holdings y la Sociedad de Turismo y Entretenimiento de Macao. También es Embajadora de Turismo de la ONU, donde promueve el intercambio cultural internacional como herramienta de desarrollo para China. Además, financió y creó programas de entrenamiento en centros comunitarios no solo en China y Hong Kong, sino también en Camboya y Vietnam.

