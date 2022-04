La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a modificar las condiciones del comercio internacional. En un contexto de disparada en los precios de la energía y suba de los commodities alimenticios, la Unión Europea busca reflotar el acuerdo con el Mercosur. El embajador del bloque en Argentina, Amador Sánchez Rico, dijo: “Si no lo impulsamos ahora, no lo vamos a hacer nunca”. El tratado en cuestión fue anunciado por Mauricio Macri en 2019 durante su presidencia pro témpore pero luego se supo que no estaba cerrado. Fuentes oficiales aclararon a Ámbito que ni en Argentina ni en el bloque sudamericano están apurados en acelerar ningún proceso.