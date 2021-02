Vaca Muerta: la actividad registró un fuerte repunte durante enero

El nivel de fracturas suele tomarse como una unidad de la actividad en el sector. Según explican los especialistas en la materia, cuando una empresa lleva adelante una fractura, lo que hace es “crear un reservorio y cada fractura está asociada a una determinada cantidad de producción”. Es decir que a más fracturas, más producción.

“Estas etapas de fractura son como el paso previo que se necesita para poner en funcionamiento la producción de los nuevos pozos. Y es importante que se mantengan en el tiempo porque los pozos shale muestran un declino bastante más acelerado que los pozos tradicionales”, analizó a Ámbito Santiago Manoukian, economista sectorial de Ecolatina, quien agregó: “El año pasado tuvimos una caída del 50% en las etapas de fractura en Vaca Muerta. Es decir que ese indicador de inversión que realizan las empresas para poner en producción nuevos pozos, claramente mostró una caída. Hubo cerca de 3200 etapas el año pasado y había habido 6400 en 2019. Entonces, esta métrica es importante porque de alguna manera grafica el nivel de trabajo que tienen los yacimientos en Vaca Muerta”.

Al esbozar los posibles fundamentos del repunte de enero, Manoukian remarcó dos puntos: “Lo que vemos para explicar esta recuperación en parte es por una mayor confianza en la recuperación en la actividad económica, pero fundamentalmente lo que estamos viendo en el corto plazo son los primeros efectos del Plan Gas. El Plan fundamentalmente lo que hace es establecer precios mínimos para la subastas de gas dando incentivos a la producción. Da certidumbre para un sector que la requiere”.

Por su parte, Fucello señaló a este diario: “Lo que se percibe de YPF es que están completando pozos principalmente de petróleo, pozos que estaban perforados pero no completados. Por otro lado, están perforando pozos en zona de gas. Creo que pronto vamos a empezar a ver este cambio, de completar pozos en zonas de petróleo a completarlos en la ventana de gas”.

YPF

La petrolera de mayoría estatal se posiciona como la principal operadora en Vaca Muerta. La compañía tiene 41 equipos activos en los yacimientos: 11 de perforación y 30 de terminación. Según informaron desde la firma, la producción alcanzó los 70.000 barriles de crudo no convencional diarios y unos seis millones de metros cúbicos de shale y tight gas diarios.

YPF anunció también que busca duplicar la producción de gas no convencional antes de mayo para cumplir con los compromisos del Plan Gas. Recientemente, la petrolera anunció su plan de inversiones para el 2021 que asciende u$s 2.700 millones, de los cuales u$s 1300 millones serán destinados al desarrollo del no convencional.