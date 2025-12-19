Martín Caparrós fue distinguido como Doctor Honoris Causa en México + Seguir en









El escritor y periodista argentino recibió la máxima distinción honorífica de la casa de estudios en un acto realizado en Madrid, donde se destacó su aporte al periodismo narrativo y memoria por la dignidad humana.

El acto se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, aunque el reconocimiento es de la universidad mexicana de Guadalajara.

El escritor y periodista argentino Martín Caparrós fue reconocido este jueves con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, en una ceremonia realizada en la sede del Instituto Cultural de México en Madrid. La institución justificó la entrega de la distinción por el “compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana” que atraviesa toda la obra del autor, además de su “aporte extraordinario al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea”.

El acto estuvo encabezado por la rectora de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, quien definió a Caparrós como “un sembrador de dudas”, una virtud que, según remarcó, la universidad busca cultivar en cada generación de estudiantes. Durante su intervención, Robles leyó un fragmento de "El hambre", uno de los libros más influyentes del autor, una crónica cruda de la desigualdad en el mundo. La lectura emocionó visiblemente a Caparrós, que siguió el pasaje con atención y gestos de asentimiento.

Un reconocimiento a una leyenda del periodismo La ceremonia reunió a un grupo reducido de poco más de treinta personas, entre periodistas, escritores y referentes del mundo cultural. Entre los presentes se encontraban Alex Grijelmo, el escritor mexicano Jorge Volpi, además de familiares, amigos y becarios de la Universidad de Guadalajara, quienes quedarán simbólicamente “bajo la tutela” académica de Caparrós. El cierre del acto estuvo marcado por un largo aplauso que reconoció a una leyenda del periodismo.

Al tomar la palabra, Caparrós confesó que siempre sintió que “México le faltó” en su vida. Recordó que ese país fue clave en su formación temprana como escritor, influido por la obra de Carlos Fuentes, y reveló que fue allí donde, hace más de cuatro décadas, comenzó a usar su característico bigote. Sus palabras combinaron su humor y memoria personal.

La Universidad de Guadalajara entrega el Doctorado Honoris Causa a personalidades consideradas “eminentes”, tanto mexicanas como extranjeras, que hayan realizado contribuciones excepcionales en distintos campos del conocimiento, las artes o en la defensa de causas humanitarias. En los últimos años, la distinción fue otorgada a figuras como Joan Manuel Serrat, Sergio Ramírez, Leonardo Padura y Miguel Ángel Navarro Navarro.

El reconocimiento se suma a otros homenajes recientes: en julio pasado, la Universidad de Buenos Aires también distinguió a Caparrós con un galardón similar, obligando a no olvidar, a una de las voces más influyentes del periodismo y la literatura en lengua española.