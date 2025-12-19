La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece una serie de promociones, para facilitar las compras de fin de año. Con más de 10 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, la aplicación refuerza su compromiso con el ahorro en rubros esenciales. Los beneficios incluyen descuentos en carnicerías, granjas, pescaderías, ferias, mercados, supermercados y farmacias, además de promociones especiales para jóvenes.
Cuenta DNI: guía completa de descuentos y beneficios para cerrar el año
La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones exclusivas para sus clientes en diciembre.
Los descuentos abarcan desde alimentos hasta productos de uso cotidiano, con topes de reintegro que permiten maximizar el ahorro. La agenda completa de promociones está disponible en las redes sociales oficiales del Banco Provincia, donde los usuarios pueden consultar detalles y fechas clave.
Especial Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Nuevo tope de reintegro con Cuenta DNI
El sábado 20 de diciembre habrá un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías para los usuarios de Cuenta DNI. Esta promoción cuenta con un nuevo tope de reintegro de $7.000 por persona, que se alcanza con un consumo mínimo de $20.000.
El beneficio busca facilitar las compras previas a las fiestas de fin de año, permitiendo a las familias ahorrar en productos esenciales como carnes, pescados y derivados. Los usuarios deben realizar el pago con la billetera digital para acceder al descuento, que se acreditará automáticamente en su cuenta.
Beneficios en Ferias y Mercados Bonaerenses todos los días
Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días para los usuarios de Cuenta DNI. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona, lo que equivale a un ticket de compra de $15.000.
Esta promoción abarca una amplia variedad de productos, desde frutas y verduras hasta artesanías y alimentos frescos. Los comercios adheridos participan en la iniciativa, que busca fomentar el consumo local y apoyar a los productores de la región.
Descuentos en Comercios de Cercanía y Supermercados
Los comercios de cercanía brindan un 20% de descuento todos los viernes con Cuenta DNI. El tope de reintegro es de $4.000 por persona, que se logra con compras por $20.000. Además, los supermercados adheridos mantienen descuentos durante toda la semana en diversas cadenas de la provincia.
Para compras en comercios de cercanía que no sean de alimentos, los usuarios pueden acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. Esta opción facilita la adquisición de productos sin afectar el presupuesto familiar.
Otros beneficios incluyen:
-
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos. Tope de $6.000 por semana.
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.
Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): 30% de descuento el 13 y 14 de diciembre. Tope de $8.000 por persona.
