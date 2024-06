Vencimientos de deuda en dólares presionan en junio-julio y el mercado mira el factor swap

En el bimestre vencen u$s3.900 millones con los bonistas, el FMI y otros multilaterales. Los pagos podrían escalar por la no refinanciación de u$s4.900 millones del swap con China. También comienza a expirar el BOPREAL.

Las tensiones cambiarias y financieras de estos últimos días reflejan los varios interrogantes que sobrevuelan las mesas de los operadores. A las dificultades que muestra el Gobierno en el plano político, se agregan la pulseada por el nivel del tipo de cambio oficial y las crecientes dudas sobre los límites que enfrentan los planes del equipo económico en el frente fiscal y el de divisas. Este último cobró preponderancia esta semana. Es que, en momentos en que el Banco Central ralentiza sus compras de dólares, comienzan los meses de mayor carga de vencimientos de deuda en moneda extranjera , que podrían incrementarse significativamente al no haber aún ningún acuerdo para refinanciar el swap con China.

“Esto implicaría un golpe duro para las reservas netas, que estimamos que se encuentran en -u$s2.300 millones bajo la metodología FMI”, sostuvo un reciente informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, por su parte, calculó que las reservas netas hoy son positivas en u$s1.350 millones y negativas en u$s950 millones si se restan los vencimientos del BOPREAL a 12 meses vista.

En concreto, si bien el posible pago del swap no tendría un impacto directo en la cuenta de reservas netas ya que justamente los pasivos no forman parte de las mismas, sí impactará en la liquidez de divisas del BCRA porque se utilizarán dólares que la entidad hoy tiene pero que no se computan para el cálculo neto. Y a eso hay que sumarle la salida de reservas para el resto de los vencimientos.

Deuda: el detalle de los vencimientos y las dudas del mercado

Según la OPC, en junio vencen títulos públicos por u$s4 millones y préstamos con organismos multilaterales y bilaterales por u$s264 millones (resta ver si estas entidades envían nuevos desembolsos en este lapso). En julio, expiran u$s2.561 millones de los bonos del canje de 2020, u$s642 millones correspondientes a la deuda con el FMI (mientras el Gobierno espera que el Directorio apruebe la octava revisión y gire u$s900 millones) y u$s431 millones de créditos de otros organismos.

Lo cierto es que el mercado empezó a seguir de cerca este aspecto, teniendo en cuenta que en los últimos días el BCRA ralentizó el ritmo de compra de divisas en el mercado oficial ante una liquidación de agrodólares que sigue a ritmo moderado. Este miércoles, de hecho, vendió reservas por tercera vez en ocho ruedas.

En la cabeza de los funcionarios y de los operadores, la recuperación de las reservas es necesaria para que en algún momento el Gobierno pueda efectivamente avanzar en la apertura del cepo. Días atrás, Luis Caputo reconoció que aún falta para alcanzar un nivel que permita abrirlo sin sobresaltos. También lo es para cualquier posibilidad de retomar el acceso a los mercados internacionales de crédito, como pretende el equipo económico de cara a un 2025 en el que escalan los vencimientos. La fuerte caída de los bonos y la suba del riesgo país a más de 1.500 puntos básicos parecen reflejar, en parte, la incertidumbre al respecto.

Un informe de la consultora Vectorial señaló que la actual performance compradora del Central “genera dudas sobre qué tan pronto comenzará a cambiar el ciclo de acumulación de reservas que viene mostrando el gobierno desde el inicio de su mandato”. Y agregó: “Especialmente considerando la demanda de dólares que, en el próximo semestre, requiere el restablecimiento pleno del pago de importaciones, la cancelación del swap chino (que el Ejecutivo hasta ahora no ha sido capaz de renovar), el inicio del pago de los BOPREAL y los compromisos tanto de bonos soberanos como con organismos internacionales”.

Además, Vectorial señaló que también aparecen límites en el plano fiscal. "Es probable que mayo sea el último mes en donde veamos superávits primario y financiero, en buena medida gracias al efecto de la estacionalidad", consideró.

"El mercado estaba demasiado optimista, pensando que esto se arregla rápido. Ahora se está haciendo preguntas que antes no se hacía. Ve que los pesos del desarme de los pases terminan en deuda corta del Tesoro, que cuesta sumar reservas, que la inflación está haciendo piso, que hay tensiones políticas, y entonces aparecen las preguntas", sintetizó un avezado economista de la City.