Manuel Adorni anunció que irá al Congreso en julio pero Victoria Villarruel presiona para que vaya este mes

Lo posteó en sus redes sociales, sin hacer mención de las acusaciones que pesan sobre él por presunto enriquecimiento ilícito. La presidenta del Senado solicitó que vaya en junio.

Adorni intenta dar vuelta la página de las polémicas que lo rodean por las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito.

Poco después de presentar su esperada declaración jurada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este jueves que irá al Senado en julio para presentar el informe de gestión del Gobierno . De esta manera, el funcionario intenta dar vuelta la página de las polémicas que lo rodean por las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. Minutos después, Victoria Villarruel , que preside esa Cámara del Congreso, lo contrarió y solicitó una visita antes de fin de mes.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", expresó en su cuenta de X.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin.

Ayer, Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y corrigió los ejercicios consecutivos de la declaración anual 2023 y la declaración anual 2024, lo que amplía el período que ahora deberá analizar la Justicia .

La magnitud de las diferencias surge al comparar las presentaciones anteriores con las nuevas rectificaciones. Al asumir en diciembre de 2023, Adorni había declarado bienes por $61 millones. Un año después informó un patrimonio de $107,9 millones, equivalente a unos u$s90.000, con un crecimiento de 76% en pesos y cercano al 50% medido en dólares. Sin embargo, la documentación rectificativa presentada muestra una fotografía patrimonial completamente distinta.

En la nueva declaración correspondiente a 2025, Adorni informa bienes por $944,5 millones y deudas por $317,3 millones, con un patrimonio neto cercano a los $627 millones. La diferencia respecto de los $107,9 millones informados al cierre de 2024 explica buena parte de la atención que hoy concentra el expediente judicial.

Villarruel le exigió a Adorni que se presente en junio en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó formalmente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente durante junio ante la Cámara de Senadores para brindar su informe sobre la marcha del Gobierno, tal como establece la Constitución Nacional.

A través de sus redes sociales, Villarruel recordó que el artículo 101 de la Constitución dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, de manera alternada entre ambas Cámaras, para informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo. En ese sentido, advirtió que Adorni no cumple con esa obligación desde que asumió el cargo en noviembre de 2025.

Además, la titular del Senado informó que convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles, con el objetivo de discutir este pedido y otros temas de la agenda legislativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2065157623411093750&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Los bienes declarados por Manuel Adorni en su declaración jurada

Entre los bienes que aparecen declarados en las presentaciones rectificativas figuran: