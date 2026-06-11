Poco después de presentar su esperada declaración jurada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este jueves que irá al Senado en julio para presentar el informe de gestión del Gobierno. De esta manera, el funcionario intenta dar vuelta la página de las polémicas que lo rodean por las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. Minutos después, Victoria Villarruel, que preside esa Cámara del Congreso, lo contrarió y solicitó una visita antes de fin de mes.
Manuel Adorni anunció que irá al Congreso en julio pero Victoria Villarruel presiona para que vaya este mes
Lo posteó en sus redes sociales, sin hacer mención de las acusaciones que pesan sobre él por presunto enriquecimiento ilícito. La presidenta del Senado solicitó que vaya en junio.
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"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", expresó en su cuenta de X.
Ayer, Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y corrigió los ejercicios consecutivos de la declaración anual 2023 y la declaración anual 2024, lo que amplía el período que ahora deberá analizar la Justicia.
La magnitud de las diferencias surge al comparar las presentaciones anteriores con las nuevas rectificaciones. Al asumir en diciembre de 2023, Adorni había declarado bienes por $61 millones. Un año después informó un patrimonio de $107,9 millones, equivalente a unos u$s90.000, con un crecimiento de 76% en pesos y cercano al 50% medido en dólares. Sin embargo, la documentación rectificativa presentada muestra una fotografía patrimonial completamente distinta.
En la nueva declaración correspondiente a 2025, Adorni informa bienes por $944,5 millones y deudas por $317,3 millones, con un patrimonio neto cercano a los $627 millones. La diferencia respecto de los $107,9 millones informados al cierre de 2024 explica buena parte de la atención que hoy concentra el expediente judicial.
Villarruel le exigió a Adorni que se presente en junio en el Senado
La vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó formalmente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente durante junio ante la Cámara de Senadores para brindar su informe sobre la marcha del Gobierno, tal como establece la Constitución Nacional.
A través de sus redes sociales, Villarruel recordó que el artículo 101 de la Constitución dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, de manera alternada entre ambas Cámaras, para informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo. En ese sentido, advirtió que Adorni no cumple con esa obligación desde que asumió el cargo en noviembre de 2025.
Además, la titular del Senado informó que convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles, con el objetivo de discutir este pedido y otros temas de la agenda legislativa.
Los bienes declarados por Manuel Adorni en su declaración jurada
Entre los bienes que aparecen declarados en las presentaciones rectificativas figuran:
- Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 115 metros cuadrados destinado a vivienda, incorporado al patrimonio en 2014 y declarado al 50%.
- Un departamento en La Plata adquirido en 2016, declarado al 100%.
- Un inmueble tipo country en Exaltación de la Cruz, incorporado el 15 de noviembre de 2024 y declarado al 50%, cuya valuación supera los $88 millones
- Un vehículo Renault Captur modelo 2019 declarado al 50%.
- Una camioneta Jeep Compass modelo 2021 incorporada en marzo de 2024 y declarada al 50%.
- Más de u$s388.000 en efectivo al cierre de 2024, además de depósitos en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
- Tenencias en criptomonedas declaradas a través de Binance, Lemon y Bitcoin, incorporadas entre 2021 y 2023.
- Créditos, depósitos en garantía, bienes del hogar e inversiones financieras que completan un patrimonio declarado superior a los $660 millones al cierre de 2024.
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