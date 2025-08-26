Venta de autos 0km: julio cerró como el mejor mes del año







Las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Julio cerrará como uno de los mejores meses del año en el mercado automotor Depositphotos

La venta de autos 0km mostró un fuerte repunte en julio. De acuerdo con un reciente informe, durante el séptimo mes del año se inscribieron 62.123 unidades, lo que marca un incremento del 44% en comparación con julio de 2024.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En la comparación mensual, también se evidenció una mejora: las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Con estos resultados, el acumulado anual alcanza 388.680 patentamientos, un 71,5% más que en el mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 226.571 vehículos.

Aseguran que julio cerrará como el mejor mes del año El secretario general de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lamas, explicó en diálogo con Ámbito que “julio fue el mejor mes del año”.

Por su parte, Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara, advirtió en conversación con canal E, que el financiamiento es un obstáculo: la tasa del Banco Nación, que había comenzado en 25%, actualmente ronda el 50%, lo que encarece las cuotas y reduce la accesibilidad para muchos compradores.

autos concesionarias 0km Este desempeño convierte a julio en el mejor mes desde 2018, excluyendo a enero de 2025, que habitualmente registra un pico por cuestiones estacionales. Depositphotos Por su parte, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que los números reflejan la estabilidad macroeconómica, una mayor oferta de modelos y planes de financiación a tasa promocional, factores que impulsan la demanda y permiten sostener el dinamismo del mercado automotor.