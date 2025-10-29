Altas tasas en el plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, 29 de octubre







Cada banco establece su propio porcentaje y algunos ya pagan más del 35% anual para atraer depósitos en pesos.

El universo del ahorro en pesos enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre y oportunidad. Con la eliminación de una tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos a plazo fijo se han convertido en un termómetro de la estrategia de captación de cada entidad bancaria.

En este contexto, los bancos muestran hoy rendimientos mucho más variados para el depósito a 30 días, lo que exige al ahorrista estar más atento que nunca a las ofertas, comparar y decidir según su perfil de riesgo.

Aprovechar un buen rendimiento ya no es tan simple como depositar y esperar: la inflación elevada, las expectativas de corto plazo y la competencia entre entidades condicionan tanto el nivel de las tasas como los plazos mínimos que se exigen.

En este escenario, conocer de manera actualizada qué bancos pagan más y bajo qué condiciones se vuelve una herramienta clave para que los pesos no queden “quietos” y pierdan poder adquisitivo.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este miércoles 29 de octubre Para este miércoles 29 de octubre, los bancos ofrecen Tasas Nominales Anuales (TNA) que varían notablemente. Los bancos tradicionales más grandes muestran rendimientos del orden del 38 % al 44 % para plazos fijos online en pesos a 30 días. Aquí los números correspondientes a la jornada:

Banco de la Nación Argentina: 39,5%

Banco Santander: 32%

Banco Galicia: 31%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%

BBVA: 32%

Banco Macro: 39%

Banco Credicoop: 33%

ICBC: 35,3%

Banco Ciudad: 38%

