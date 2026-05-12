Sebastián Soria a un paso de hacer historia: podría convertirse en el jugador más veterano en jugar un Mundial

Fue anotado en la prelista del entrenador Julen Lopetegui. Hasta el momento, la marca la tenía el camerunés Roge Milla.

Sebastián Soria será el jugador más longevo en jugar un mundial.

El delantero catarí Sebastián Soria , nacido en Uruguay y actualmente con 42 años , quedó muy cerca de convertirse en el futbolista de campo de mayor edad en disputar una Copa del Mundo . El atacante apareció este martes en la lista preliminar de Qatar para el Mundial elaborada por el entrenador español Julen Lopetegui.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Allí el DT presentó una nómina inicial de 34 jugadores que luego deberá reducirse a un máximo de 26 futbolistas antes del inicio del torneo, programado para el 11 de junio.

En caso de integrar la lista definitiva y sumar minutos durante el campeonato, Soria superará la histórica marca del camerunés Roger Milla , quien hasta ahora figura como el jugador de campo más veterano en disputar un Mundial.

Milla tenía 42 años cuando jugó su última Copa del Mundo con Camerún en Estados Unidos 1994 , torneo en el que estableció un récord que permaneció intacto durante décadas.

De concretarse su participación, Soria rompería esa marca en la historia de los 96 años de los mundiales.

El arquero más veterano sigue siendo Essam El Hadary

Aunque Soria podría convertirse en el jugador de campo más longevo en competir en un Mundial, el récord absoluto todavía pertenece al arquero egipcio Essam El Hadary.

El exarquero tenía 45 años y 161 días cuando disputó el encuentro entre Egipto y Arabia Saudita durante el Mundial de Rusia 2018.

Por otra parte, el arquero escocés Craig Gordon, de 43 años, también podría formar parte del Mundial de este año si logra recuperarse a tiempo de una lesión.

El inesperado regreso de Soria a la selección

La carrera internacional de Sebastián Soria parecía terminada desde 2017 y, de hecho, el delantero no integró el plantel de Qatar que disputó el Mundial 2022 como país anfitrión.

Sin embargo, el atacante volvió a ser convocado en octubre del año pasado y participó en el encuentro decisivo de las eliminatorias mundialistas.

En aquel partido, Qatar venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en Doha y Soria ingresó desde el banco durante el segundo tiempo.

Después del encuentro, el futbolista expresó su emoción en redes sociales. “Agradecido a Dios por dejarme vivir esto”, escribió en su cuenta de Instagram.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 3.00.34 PM Sebastián Soria tiene 42 años.

Luego agregó que se sentía “orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi y representar a este hermoso país”.

La carrera de Sebastián Soria

Soria nació en Uruguay, aunque desarrolló gran parte de su carrera profesional en Qatar. El delantero llegó al fútbol catarí en 2004 y posteriormente obtuvo la nacionalidad del país asiático antes de debutar oficialmente con la selección nacional en 2007.

Con el paso de los años se transformó en una de las figuras históricas del combinado catarí y ahora podría sumar un nuevo capítulo a su carrera si finalmente disputa el Mundial.

Qatar debutará en el Mundial el próximo 13 de junio frente a Suiza en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Posteriormente enfrentará al coanfitrión Canadá en Vancouver y cerrará su participación en el Grupo B contra Bosnia-Herzegovina el 24 de junio en Seattle.