Lo urgente: investigar qué pasó

De fondo, lo que hay es la sospecha fundamentada de que los directores de la empresa ¿no supieron? manejar los negocios de la firma en los últimos meses de 2019. El resto es caída libre. Al punto que inició un derrumbe inédito para una empresa de esa talla, que se dedica al comercio exterior de granos. Falta el balance de 2019 para entenderlo más. Curiosamente no está. Cabe entonces la sospecha de vaciamiento. A eso apuntan aquellos que deben analizar el caso. Y no hablamos del Gobierno nacional, sino de la Inspección General de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el órgano de aplicación que corresponde, según la ley de sociedades. No hay debate posible, porque aquí no existe nada que referencie a una expropiación.