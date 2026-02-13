Un "therian" en San Luis intento atenderse en una veterinaria porque tenía "moquillo" + Seguir en









La profesional le negó la consulta por tratarse de un humano, y no un animal. El caso fue expuesto por la titular del Colegio de Veterinarios provincial.

Los veterinarios están trabajando con el Círculo Médicopara abordar estas situaciones que consideran requieren atención desde la salud mental.

Un "therian", persona que se autopercibe como un animal, intentó atenderse en una veterinaria de la provincia de San Luis por un supuesto cuadro de “moquillo”, una enfermedad común en perros. La profesional le negó la consulta luego de explicarle que no está capacitada para tratar humanos.

En esta oportunidad, la persona aseguraba sentirse como un perro. El caso fue confirmado por Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis. Según relató, el therian, quien en realidad padecía un cuadro gripa, llegó acompañado por otra persona que asumía el rol de “amo”. Ambos tendrían entre 30 y 40 años.

“Tuvimos un caso acá esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana. Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, afirmó

“El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado. La colega nuestra particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia”, agregó.

Un "therian" intento ser atendido por una veterinaria: la repercusión del caso Este caso fue documentado por los visitantes y se viralizó por redes sociales. “Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a escorchar en las redes sociales”, ratificó la veterinaria. “Obviamente nosotros ya nos estamos haciendo asesorar por el cuerpo de abogados que tenemos y justamente con el Colegio de Psicólogos local”, concluyó.

Por otro lado, Veglia confirmó que, junto a sus colegas, están trabajando con el Círculo Médico para abordar estas situaciones que consideran requieren atención desde la salud mental.