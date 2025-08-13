SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de agosto 2025 - 16:00

Vuelta a clases: Cuenta DNI ofrece un beneficio exclusivo para estudiantes universitarios en agosto 2025

La billetera virtual cuenta con una gran cantidad de promociones para sus usuarios en diversos rubros, incluido el estudiantil.

Con Cuenta DNI, los usuarios podrán ahorrar en compras realizadas en diversos rubros.

Banco Provincia ofrece diversos beneficios a los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI, para utilizar en diversos rubros. Incluso otorga una promoción especial para aquellos estudiantes de universidades que aprovechen la aplicación para pagar compras hechas en estos institutos.

Gracias a esta plataforma, los usuarios no solo podrán ahorrar con sus descuentos. Esta también ofrece la posibilidad de recargar la Tarjeta SUBE, abonar impuestos, recargar saldo en el celular y, como novedad, invertir en un plazo fijo de manera gratuita.

Informate más

Cuenta DNI: cómo es el beneficio en universidades en agosto 2025

universidad beca estudio educacion aula clase.jpg

Durante todo este mes, los estudiantes usuarios de Cuenta DNI podrán disfrutar de un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000) y solo podrá utilizarse en caso de pagar con la app y de no tener deudas pendientes con el Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2025

prestamo cuenta dni.jfif

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

  • Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

  • Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

