La industria metalúrgica profundiza su crisis y el uso de la capacidad instalada cayó a niveles de pandemia

La producción metalúrgica volvió a desplomarse en septiembre. Todas las categorías registraron descensos, con autopartes liderando las caídas. A nivel provincial, Córdoba y Buenos Aires lideran las bajas.

La actividad metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos , solo comparable a la que experimentó durante la cuarentena por el Covid-19 que generó la pandemia. En septiembre de 2025 registró una caída interanual de 5,2% y retrocedió 1,1% respecto a agosto, según el informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. En lo que va del año, el sector apenas acumuló un crecimiento de 0,7% respecto al año pasado.

La producción se encuentra 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos . Pero el dato más alarmante es la utilización de la capacidad instalada (UCI): se desplomó 5,6 puntos porcentuales en la comparación interanual y llegó a 44,5%. Para encontrar un número más bajo hay que retrotraerse a junio de 2020 , cuando la UCI fue de 43%, en pleno aislamiento por el coronavirus.

En este sentido, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que " la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024 , lo que refleja la parálisis de la actividad". Una situación que los "pone en una situación compleja".

Y enfatizó: "Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo . Argentina necesita de más industria para consolidar un crecimiento sostenido con todos los sectores trabajando en conjunto".

El panorama sectorial exhibe caídas generalizas. Autopartes lideró las caídas con un derrumbe de 10,8% , seguido por Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%). Estos rubros consolidan un escenario complejo sin señales de recuperación a la vista .

Maquinaria Agrícola, que había liderado el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su desaceleración con una contracción de 4,8%, confirmando el cambio de tendencia iniciado en agosto. El único sector en terreno positivo fue Carrocerías y Remolques, con un avance de 5,4%.

industria pyme metalúrgica El empleo sigue cayendo en el sector. Pixabay

El resto del entramado metalúrgico también mostró retrocesos: Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%) interrumpieron la estabilidad de meses previos y volvieron a caer.

Por su parte, en agosto —último dato disponible— las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron u$s2.281 millones, un incremento interanual de 28,4% en dólares y de 55,4% en toneladas. Las compras al exterior continúan creciendo a una tasa promedio de 4,8% mensual desde junio de 2024, cuando tocaron su nivel más bajo.

En contraste, las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron u$s445 millones, una caída de 6,2% respecto al mismo mes de 2024.

Caída del empleo y provincias en rojo

Las expectativas para los próximos meses tampoco son alentadoras. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones. El empleo sectorial ya registra una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto.

A nivel provincial, ningún distrito se salvó. Todos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en agosto. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, mostrando una marcada desaceleración.

Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances del primer semestre. Buenos Aires (-6,2%) continuó con el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización.