La actividad metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos, solo comparable a la que experimentó durante la cuarentena por el Covid-19 que generó la pandemia. En septiembre de 2025 registró una caída interanual de 5,2% y retrocedió 1,1% respecto a agosto, según el informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. En lo que va del año, el sector apenas acumuló un crecimiento de 0,7% respecto al año pasado.
La industria metalúrgica profundiza su crisis y el uso de la capacidad instalada cayó a niveles de pandemia
La producción metalúrgica volvió a desplomarse en septiembre. Todas las categorías registraron descensos, con autopartes liderando las caídas. A nivel provincial, Córdoba y Buenos Aires lideran las bajas.
La producción se encuentra 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos. Pero el dato más alarmante es la utilización de la capacidad instalada (UCI): se desplomó 5,6 puntos porcentuales en la comparación interanual y llegó a 44,5%. Para encontrar un número más bajo hay que retrotraerse a junio de 2020, cuando la UCI fue de 43%, en pleno aislamiento por el coronavirus.
En este sentido, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que "la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad". Una situación que los "pone en una situación compleja".
Y enfatizó: "Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo. Argentina necesita de más industria para consolidar un crecimiento sostenido con todos los sectores trabajando en conjunto".
Apertura importadora y caídas generalizadas
El panorama sectorial exhibe caídas generalizas. Autopartes lideró las caídas con un derrumbe de 10,8%, seguido por Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%). Estos rubros consolidan un escenario complejo sin señales de recuperación a la vista.
Maquinaria Agrícola, que había liderado el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su desaceleración con una contracción de 4,8%, confirmando el cambio de tendencia iniciado en agosto. El único sector en terreno positivo fue Carrocerías y Remolques, con un avance de 5,4%.
El resto del entramado metalúrgico también mostró retrocesos: Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%) interrumpieron la estabilidad de meses previos y volvieron a caer.
Por su parte, en agosto —último dato disponible— las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron u$s2.281 millones, un incremento interanual de 28,4% en dólares y de 55,4% en toneladas. Las compras al exterior continúan creciendo a una tasa promedio de 4,8% mensual desde junio de 2024, cuando tocaron su nivel más bajo.
En contraste, las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron u$s445 millones, una caída de 6,2% respecto al mismo mes de 2024.
Caída del empleo y provincias en rojo
Las expectativas para los próximos meses tampoco son alentadoras. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones. El empleo sectorial ya registra una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto.
A nivel provincial, ningún distrito se salvó. Todos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en agosto. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, mostrando una marcada desaceleración.
Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances del primer semestre. Buenos Aires (-6,2%) continuó con el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización.
