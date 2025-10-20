La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025. Esto se debe a que se dio a conocer el valor inflacionario registrado el mes pasado, que tiene directo impacto en los haberes de todas las prestaciones.
Nuevo aumento de ANSES: qué pasará con las Asignaciones Familiares en noviembre 2025
Los haberes de todas las prestaciones del organismo se actualizarán según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará con el aumento confirmado por ANSES en noviembre 2025
Noviembre 2025 en ANSES: ¿cómo serán los depósitos de las jubilaciones?
Todos los meses, el organismo actualiza los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según el último Índice de Precios al Consumidor (PC) registrado, gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria. Esto significa que el próximo mes se agregará el porcentaje de inflación de septiembre.
Inflación de septiembre 2025
Según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%, lo que marcó el valor más alto de los últimos 5 meses.
La variación interanual alcanzó el 31,8% y el mayor aumento durante ese mes se encontró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; con un 3,1% de incremento.
Monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025
A raíz del nuevo aumento, estos son los valores estimados de los haberes de las Asignaciones Familiares para noviembre de este año:
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61
Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)
- IGF hasta $891.041: $59.847,76
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Monto general de referencia: $59.862,25
Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $891.041: $194.883,90
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88
- IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54
Monto general de referencia: $194.910,94
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.718.516: $14.512,40
Asignación por Maternidad
- Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)
- Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)
- Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516)
Asignación Prenatal
- IGF hasta $891.041: $59.847,76
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Calendario de pagos de ANSES en octubre 2025
A partir de esta semana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, incluidas las asignaciones, según el último número de sus DNI:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
