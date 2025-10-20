SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de octubre 2025 - 15:00

Nuevo aumento de ANSES: qué pasará con las Asignaciones Familiares en noviembre 2025

Los haberes de todas las prestaciones del organismo se actualizarán según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los haberes de las asignaciones familiares de ANSES se actualizan mensualmente.

Los haberes de las asignaciones familiares de ANSES se actualizan mensualmente.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025. Esto se debe a que se dio a conocer el valor inflacionario registrado el mes pasado, que tiene directo impacto en los haberes de todas las prestaciones.

Todos los meses, el organismo actualiza los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según el último Índice de Precios al Consumidor (PC) registrado, gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria. Esto significa que el próximo mes se agregará el porcentaje de inflación de septiembre.

Informate más
auh anses.webp

Inflación de septiembre 2025

Según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%, lo que marcó el valor más alto de los últimos 5 meses.

La variación interanual alcanzó el 31,8% y el mayor aumento durante ese mes se encontró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; con un 3,1% de incremento.

Monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025

Asignaciones familiares.jpg

A raíz del nuevo aumento, estos son los valores estimados de los haberes de las Asignaciones Familiares para noviembre de este año:

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61

Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)

  • IGF hasta $891.041: $59.847,76
  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
  • IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
  • IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Monto general de referencia: $59.862,25

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $891.041: $194.883,90
  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88
  • IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54

Monto general de referencia: $194.910,94

Asignación por Cónyuge

  • IGF hasta $4.718.516: $14.512,40

Asignación por Maternidad

  • Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)
  • Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)
  • Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516)

Asignación Prenatal

  • IGF hasta $891.041: $59.847,76
  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
  • IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
  • IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Calendario de pagos de ANSES en octubre 2025

anses gente personas

A partir de esta semana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, incluidas las asignaciones, según el último número de sus DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias