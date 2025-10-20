Nuevo aumento de ANSES: qué pasará con las Asignaciones Familiares en noviembre 2025







Los haberes de todas las prestaciones del organismo se actualizarán según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los haberes de las asignaciones familiares de ANSES se actualizan mensualmente.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025. Esto se debe a que se dio a conocer el valor inflacionario registrado el mes pasado, que tiene directo impacto en los haberes de todas las prestaciones.

Todos los meses, el organismo actualiza los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según el último Índice de Precios al Consumidor (PC) registrado, gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria. Esto significa que el próximo mes se agregará el porcentaje de inflación de septiembre.

auh anses.webp Inflación de septiembre 2025 Según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%, lo que marcó el valor más alto de los últimos 5 meses.

La variación interanual alcanzó el 31,8% y el mayor aumento durante ese mes se encontró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; con un 3,1% de incremento.

Monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025 Asignaciones familiares.jpg Puntal A raíz del nuevo aumento, estos son los valores estimados de los haberes de las Asignaciones Familiares para noviembre de este año:

Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar) IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 Monto general de referencia: $59.862,25 Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad IGF hasta $891.041: $194.883,90

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88

IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54 Monto general de referencia: $194.910,94 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.718.516: $14.512,40 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)

(IGF hasta $4.718.516) Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)

(IGF hasta $4.718.516) Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516) Asignación Prenatal IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 Calendario de pagos de ANSES en octubre 2025 anses gente personas A partir de esta semana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, incluidas las asignaciones, según el último número de sus DNI: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Asignación por Embarazo DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

