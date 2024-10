Wall Street: el mercado bull cumplió dos años y lo festeja con nuevos récords

Wall Street alumbró un mercado bull en octubre de 2022 contra viento y marea. A contramano de la suba de tasas, una inflación rebelde y todos los pronósticos de recesión. En junio de 2023 el S&P 500 escaló 20% desde su piso de 3577 puntos y certificó sus credenciales. Pero aun entonces era un rally concentrado en apenas siete papeles y de estirpe sospechosa. Dos años después de su gestación, no quedan dudas. El mercado bull es un toro de raza. No solo acredita recorrido, un avance de 62,5% que lo encumbró por encima de los 5800 puntos. La FED se convirtió en su amiga. Y ya no le opone un sendero de tasas cuesta arriba. Hoy el viento y la marea, y la inflación en retirada, son favorables. Es más, los vientos que soplan de cola proceden de dos vertientes. La economía que empuja con bríos inusitados, y la FED que recorta sus tasas, y así también empuja.

La FED estrenó la baja de tasas con un hachazo de medio punto el 18 de septiembre. Las tasas a diez años, un día antes, rozaron un mínimo de 3,60%. Y el viernes cerraron en 4,10%. Es decir, las tasas largas respondieron a la baja de medio punto con una suba del mismo porte. En otras palabras, el voto de Michelle Bowman no es el único disenso. La inflación no está vencida, no regresó todavía al redil del 2%. Lo enfatizan ambos, la gobernadora y los bonos del Tesoro, que aumentan día a día las primas de inflación implícitas en sus cotizaciones. Pero donde manda capitán… En las minutas de la última reunión se registró la férrea voluntad de Jay Powell, y unos “pocos” (sic), de arrancar el proceso con un gesto contundente que no era, en principio, la opinión de la mayoría. En público, el presidente ya sugirió también un derrotero para lo que resta del año. Un cuarto punto de reducción en noviembre y otro tanto en diciembre. Y los mercados, que querían más, compraron la idea sin chistar después de comprobar la robusta creación de empleo en septiembre.