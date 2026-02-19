Wall Street cayó por primera vez en cuatro ruedas, arrastrado por las tecnológicas + Seguir en









Los principales índices de Nueva York operaron con bajas luego de tres jornadas consecutivas en alza, presionados por el retroceso de las megatecnológicas y el sector de semiconductores.

La inquietud alcanza a sectores que van desde el software hasta el transporte, ante el temor de que la rápida evolución de las herramientas de IA altere modelos de negocio consolidados. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operaban en rojo este jueves, luego de tres ruedas consecutivas de ganancias para el S&P 500, presionados por caídas en las grandes tecnológicas.

El Dow Jones cedió 0,5% hasta los 49.395 puntos; el S&P 500 retrocedió 0,3% a 6.861,90 unidades; y el Nasdaq Composite bajó 0,3% hasta 22.682,73 puntos.

Las megacapitalizadas tecnológicas como Apple, Nvidia y Meta Platforms cerraron a la baja tras las subas de la sesión anterior.

El mercado vuelve a mostrar turbulencias en el segmento vinculado a inteligencia artificial, en medio de crecientes dudas sobre las altas valuaciones y la falta de evidencia concreta de que las fuertes inversiones en IA se traduzcan en mayores ingresos y utilidades.

La inquietud alcanza a sectores que van desde el software hasta el transporte, ante el temor de que la rápida evolución de las herramientas de IA altere modelos de negocio consolidados.

Para Kim Forrest, fundadora y CIO de Bokeh Capital, la volatilidad reciente refleja un giro en la percepción sobre la inteligencia artificial: “En cualquier día, el sesgo cambia muy rápidamente, lo cual es un claro indicador del nerviosismo general de los inversores”, afirmó.