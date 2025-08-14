SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 10:42

Ya se conoce el aumento de las jubilaciones de septiembre: de cuánto será y cómo queda la mínima

Tras conocerse que la inflación de julio fue del 1,9%, el Gobierno anunció un aumento equivalente para jubilaciones, pensiones y asignaciones desde septiembre, junto con la continuidad del bono previsional.

Los jubilados todavía no superan los $400.000 en la mínima. 

El ajuste llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo por mejoras en sus ingresos.

Jubilados: cuánto cobran en septiembre

  • Jubilación mínima: $320.220,69

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11

  • Pensión No Contributiva: $224.123,50

A estos valores se suma el bono previsional de $70.000, vigente desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.

Con el bono incluido, los haberes quedarán en:

  • Jubilación mínima: $390.220,69

  • PUAM: $326.150,11

  • Pensión No Contributiva: $294.123,50

El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución de los precios para resguardar el poder de compra de los jubilados y pensionados.

Fecha de cobro en Mi ANSES

Consultá las próximas fechas de pago de la siguiente manera:

  • En Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En el calendario de pagos confirmado en anses.gob.ar.

