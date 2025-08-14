El Gobierno nacional confirmó este miércoles un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025. La medida se conoció horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue justamente del 1,9%, índice que sirve de referencia para el reajuste.
Ya se conoce el aumento de las jubilaciones de septiembre: de cuánto será y cómo queda la mínima
Tras conocerse que la inflación de julio fue del 1,9%, el Gobierno anunció un aumento equivalente para jubilaciones, pensiones y asignaciones desde septiembre, junto con la continuidad del bono previsional.
-
Atención jubilados: Estos son los programas de descuentos y beneficios a los que pueden acceder
-
Represión y detenidos en el Congreso ante una nueva marcha de jubilados
El ajuste llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo por mejoras en sus ingresos.
Jubilados: cuánto cobran en septiembre
-
Jubilación mínima: $320.220,69
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11
Pensión No Contributiva: $224.123,50
A estos valores se suma el bono previsional de $70.000, vigente desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.
Con el bono incluido, los haberes quedarán en:
-
Jubilación mínima: $390.220,69
PUAM: $326.150,11
Pensión No Contributiva: $294.123,50
El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución de los precios para resguardar el poder de compra de los jubilados y pensionados.
Fecha de cobro en Mi ANSES
Consultá las próximas fechas de pago de la siguiente manera:
- En Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En el calendario de pagos confirmado en anses.gob.ar.
Dejá tu comentario