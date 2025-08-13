Represión y detenidos en el Congreso ante una nueva marcha de jubilados







Como todos los miércoles, los pensionados se manifestaron frente al Palacio Legislativo mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un desmedido operativo en respuesta.

Los jubilados se movilizaron al Congreso como todos los miércoles. (Foto de archivo) Noticias Argentinas

Como todos los miércoles, un grupo de jubilados volvió a manifestarse frente al Congreso para expresarse en contra del veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Como todas las semanas, el Gobierno respondió con un desmedido operativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad.

En esta ocasión, las fuerzas de seguridad desplegaron efectivos, vallados y móviles que bloquearon accesos clave y generaron un importante tránsito en la zona.

Dos fotógrafas detenidas en la marcha de jubilados Alrededor de las 16.30, efectivos de la Policía Federal detuvieron a Camila Luciana Rey y Jazmín Orellana, dos fotógrafas de ATE que, según testigos, estaban realizando su labor y fueron detenidas al voleo. "No estaban haciendo nada. Las agarraron y las detuvieron", relató una testigo a C5N. Las detenidas fueron trasladadas a la Alcaidía 4, ubicada en la calle Zavaleta al 425.

La detención quedó registrada en móviles televisivos, en los cuales se pudo ver a las reporteras tiradas boca abajo en el piso, mientras los oficiales buscaban reducirlas, hasta que fueron levantadas y subidas a un camión de la policía.

fotografas detenidas marcha jubilados El momento en el que Camila Luciana Rey y Jazmín Orellana son reducidas boca abajo en el piso. Un jubilado dialogó con C5N y expresó: "Venimos siempre a manifestarnos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en la Quinta de Olivos mientras en los PAMI hay turno recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa sufre la enfermedad de ELA y el PAMI le niega la kinesiología domicilio".

Las imágenes de empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y balas de goma contra manifestantes se repiten todas las semanas, mientras del otro lado jubilados buscan un espacio para reclamar por su alarmante situación. "Hay veces que no tengo para comer", indicó un jubilado de 88 años a un móvil de Crónica TV. A su vez, trabajadores de prensa son quienes muchas veces reciben esta violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Este miércoles fueron Rey y Orellana, mientras que Pablo Grillo, herido el 12 de marzo por un disparo de un gendarme, todavía sigue sometiéndose a intervenciones quirúrgicas para tratar de normalizar su vida.

Temas Congreso

Jubilados

Marcha

Represión