Lo que se dice en las mesas

Interesante cruce de datos entre una mesa local y contraparte neoyorkina: 1) Nadie duda que hay una burbuja, sobre todo en el bitcoin, pero nadie quiere quedar afuera, 2) Lo que no logró la quebrada Hertz cuando quiso aprovechar la euforia de junio y colocar acciones lo hizo una compañía china de plantas de energía solar “GCL New Energy Holdings” que está técnicamente en bancarrota al no pagar un bono de u$s500 millones la semana pasada, colocó 2.000 millones de nuevas acciones en Hong Kong y recaudó casi u$s118 millones (¡hay dinero para todo!), 3) La editorial Conde Nast (GQ, Teen Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired, etc.) incumplió el pago de su alquiler de enero en el One World Trade de u$s2,4 millones forzando a renegociar el contrato y los m2. Un escandalete porque la editorial es un emblema del nuevo World Trade Center. Pero sus ingresos cayeron en picada por la pandemia, 4) China también tiene su “FAAG”, la Kweichow Moutai ya vale u$s461.000 millones (ya es la 12° compañía más grande el mundo).