Las acciones de energéticas argentinas desafían la crisis global del petróleo

Mientras las grandes petroleras internacionales retrocedieron entre 5% y 7% durante mayo por la baja del crudo, las compañías argentinas mostraron un comportamiento opuesto. El mercado apuesta a Vaca Muerta, los balances récord y los proyectos impulsados por el RIGI.

La diferencia con el comportamiento de las petroleras globales se explica por factores específicos del mercado local.

Las acciones energéticas argentinas protagonizaron uno de los desempeños más destacados del mercado durante mayo y lograron despegarse de la tendencia internacional que afectó a las principales petroleras del mundo.

Mientras gigantes como TotalEnergies, Shell, Chevron y ExxonMobil registraron caídas de entre 5% y 7% en el mes acompañando la corrección del precio internacional del petróleo, las compañías argentinas vinculadas al sector energético avanzaron con fuerza impulsadas por sólidos resultados corporativos y las expectativas generadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con el Informe Mensual de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, mayo dejó un escenario de "desacople favorable" para Argentina, en un contexto en el que los inversores comenzaron a valorar más el potencial de crecimiento local que la evolución coyuntural del precio del barril.

La gran ganadora del mes fue YPF, cuya acción avanzó 17,4% en Wall Street y acumuló una mejora interanual cercana al 50%. El informe atribuye el desempeño al balance récord presentado durante el primer trimestre de 2026.

La petrolera informó ganancias por u$s409 millones, un EBITDA ajustado récord de u$s1.594 millones y una fuerte expansión de la producción de shale oil. Además, presentó bajo el RIGI el megaproyecto Loma La Lata Oil, una iniciativa valuada en u$s25.000 millones que contempla el desarrollo integrado de cinco bloques en Vaca Muerta.

La mejora de YPF se produjo en un contexto donde los inversores comenzaron a ponderar cada vez más el potencial exportador de la compañía y las oportunidades que abrirá la nueva infraestructura asociada a Vaca Muerta.

Pampa, Central Puerto y el resto de las energéticas acompañaron

El fenómeno no se limitó a YPF. Entre las generadoras eléctricas, Central Puerto (CEPU) registró una suba mensual de 11,6%, una de las más importantes del panel energético. Edenor avanzó 10,3%, mientras que Pampa Energía sumó 2,9% en Nueva York y 2,2% en el mercado local.

En el segmento gasífero también se observaron resultados positivos. Transportadora de Gas del Norte (TGN) ganó 5,8% en mayo, mientras que Metrogas encabezó las subas del segmento de distribución con un avance de 13,5%.

Según el informe, el mercado comenzó a reconocer el impacto potencial de los proyectos de inversión vinculados al RIGI, especialmente aquellos relacionados con Vaca Muerta, infraestructura energética, petroquímica y exportaciones.

El RIGI gana protagonismo

Uno de los elementos que más atención captó entre los inversores fue la aceleración de los grandes proyectos energéticos.

Durante mayo, YPF avanzó con la presentación de su proyecto Loma La Lata Oil por u$s25.000 millones bajo el régimen de incentivos, mientras que Pampa Energía mantiene iniciativas por más de u$s6.900 millones vinculadas al desarrollo de shale en Rincón de Aranda y proyectos petroquímicos en Bahía Blanca.

El informe también destaca la aprobación del gasoducto San Matías, una inversión de u$s1.300 millones orientada a la exportación de GNL, así como la presentación de Cerro Dragón por parte de Pan American Energy, considerada la primera iniciativa petrolera fuera de Vaca Muerta en ingresar al RIGI.

A esto se sumó el anuncio realizado a comienzos de junio por Chevron, que presentó un proyecto por u$s13.800 millones para desarrollar shale oil en el bloque El Trapial, en Neuquén, constituyéndose en la mayor apuesta internacional realizada hasta ahora bajo el régimen.

Por qué Argentina se desacopló del petróleo

La diferencia con el comportamiento de las petroleras globales se explica por factores específicos del mercado local.

Durante mayo, el petróleo retrocedió desde los máximos alcanzados durante el primer trimestre, cuando las tensiones geopolíticas en Medio Oriente habían llevado los precios a niveles cercanos a u$s120 por barril. La expectativa de una tregua entre Estados Unidos e Irán favoreció una corrección que impactó sobre las grandes compañías internacionales del sector.

Sin embargo, Argentina mostró una dinámica distinta. "Las energéticas locales se desacoplaron y subieron, traccionadas por el avance del RIGI, los récords de Vaca Muerta y los sólidos balances del primer trimestre", sostiene el reporte.

Para los analistas, el mercado comenzó a mirar cada vez más el potencial estructural de crecimiento del sector energético argentino, respaldado por la expansión de la producción no convencional, el aumento de las exportaciones y una cartera de inversiones que supera varias decenas de miles de millones de dólares.

Con Vaca Muerta consolidándose como uno de los principales polos de shale del mundo y el RIGI funcionando como catalizador de nuevas inversiones, las acciones energéticas argentinas lograron en mayo recorrer un camino propio, alejándose de la volatilidad que dominó a las grandes petroleras globales.