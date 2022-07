Economías regionales reclaman también tipo de cambio mejorado

Sin embargo, esa posibilidad es buscada también desde otras provincias, que buscan apuntalar a sus economías regionales. A diferencia de la soja, donde puede haber margen de especulación con las liquidaciones a la espera de mejoras en la cotización de la divisas, la mayor parte de sectores que traccionan en las provincias tiene menos margen para conservar stock y lo que buscan en mejorar la competitividad.

Así, desde Río Negro, el oficialismo provincial de la gobernadora Arabela Carreras prepara una presentación formal ante Nación para que se contemple la posibilidad de un dólar diferencial.

Las demandas llegan luego de que el Banco Central aprobara un instrumento para incentivar a que productores vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto.

Alarma

“Estamos muy preocupado no sólo por las liquidaciones de frutas. A medida que pase el tiempo y no haya otra variación en el dólar se va a ir viendo cada vez más chico el margen de inversión de cara a la próxima temporada”, dijo a Ámbito Carlos Banacloy, ministro de Producción de Río Negro en referencia al complejo frutícola, aunque admite que es una situación que aplica a otros sectores de otros distritos.

“También vamos viendo que empieza a ser riesgoso cumplir con los protocolos de exportación. En pera, el 90% se exporta. Si se deteriora el protocolo sanitario es muy difícil que después se encarrilen. La liquidación viene con retraso pero hoy los insumos se pagan en dólares, como agroquímicos o fertilizantes, además de que hay inflación en dólares, por ejemplo para la compra de tractores”, agregó Banacloy.

El funcionario de Carreras indicó que es una situación compleja y que hay diálogo con Nación, aunque en los próximos días se realizará una presentación formal desde el partido Juntos Somos Río Negro. “Nosotros no podemos especular y guardar: la pera hay que venderla; el 70% ya se comercializó. No hay que perder el capital exportable que tenemos. Quizás no tiene el peso económico de la soja, pero sí en un volumen de derrame y contención social”, añadió.

Asimismo, desde una economía regional norteña, mencionaron a este diario que “el retraso cambiario nos perjudica seriamente”. Sin embargo, no canalizaron un pedido formal a Nación, más allá de “rumores e ideas dispersas”.

“Algo estamos buscando. Pero de mayor previsibilidad y seguridad por lo extenso del ciclo productivo. El tipo de cambio es lo ideal, pero si te acotan la medida a un plazo determinado de días y después no sabés cómo sigue, se hace muy difícil”, agregaron.

Tras el guiño hacia el agro por parte del Gobierno, desde Mendoza surgieron los primeros pedidos, que estarán sobre la mesa en el viaje del ministro de Economía Enrique Vaquié el lunes a reunirse con funcionarios nacionales. “Si existiera el ‘dólar vino’ sería positivo. Igual es complicado, porque después pedirán el ‘dólar naranja’, ‘el dólar papa’, y así. Es un descalabro, pero en este contexto puede ayudar para conservar capital social de las pymes”, dijeron a este medio desde el Gobierno mendocino de Rodolfo Suarez.

Ariel Basile