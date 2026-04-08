Osvaldo Jaldo habló sobre su reelección en 2027 y le abrió la puerta a una interna en el PJ + Seguir en









El gobernador aseguró que está habilitado para competir por un nuevo mandato en Tucumán aunque admitió que todavía no tomó la decisión. Además, se refirió a la información respecto a créditos suyos con el Banco Nación.

El gobernador Osvaldo Jaldo habló sobre su reelección.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recordó este miércoles que cuenta con reelección en 2027, aunque admitió que todavía no decidió si competirá para renovar el cargo. Asimismo, le abrió la puerta a una interna en el Partido Justicialista (PJ) para definir un eventual sucesor.

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"Quien habla está habilitado para un mandato más a partir del 27. Segundo, la decisión no la tengo tomada, la vamos a tomar dentro de nuestro espacio político, dentro del Partido Justicialista, y todos tienen la posibilidad de ser candidatos a gobernador o vice", comentó el líder norteño en diálogo con la prensa.

En esa línea, explicó que "si hay más de uno, seguramente una interna tendrá que dirimir quiénes encabezan las listas, y también puede ocurrir lo mismo para cargos nacionales como diputados y senadores”.

Asimismo, destacó el alcance de la estructura partidaria al afirmar: “Estoy hablando en nombre de los más de 200.000 afiliados que tiene el Partido Justicialista, que somos los responsables de poner en orden nuestra casa. Si llegamos a acuerdo, vamos juntos; si no hay acuerdo, iremos a interna y luego iremos juntos”.

Jaldo Manzur Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, los principales dirigentes del PJ de Tucumán. “Dentro de mi espacio político voy a seguir trabajando como lo hice siempre. Yo siempre salí a la cancha con la misma camiseta desde el año 83 a la fecha. Siempre jugué en el mismo equipo, en las buenas y en las malas, defendiendo primero los intereses de los tucumanos y luego los de nuestro espacio político, que es el Partido Justicialista y el Movimiento Nacional Justicialista”, señaló.

A su vez, remarcó su recorrido institucional: “Soy un político que viene trabajando en el Partido Justicialista desde que volvió la democracia, en la mayoría de los cargos por la voluntad popular. Me sometí permanentemente a la voluntad popular, desde concejalías, intendencias y cargos legislativos”. Aclaración sobre créditos Por otra parte, el gobernador de Tucumán habló sobre la información sobre sus créditos bancarios que tomó estado público en los últimos días y aclaró que no mantiene vínculos crediticios con el Banco Nación. “Yo tengo una actividad agrícola ganadera, soy productor hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia, hace seguramente más de 30 años; soy cliente también del Banco Santander Río. He trabajado con los bancos privados siempre", apuntó. Acto seguido, aseguró que en el Banco Nación no tiene "ni cuenta corriente ni caja de ahorro ni ningún tipo de crédito, que son los que hoy están en cuestión”. En ese marco, Jaldo señaló que “cualquier productor o comerciante de Tucumán seguramente tiene un crédito en una institución bancaria para poder financiarse, sobre todo con una economía muy restringida y una baja del consumo”. Por último, precisó el carácter de sus operaciones financieras y su desvinculación con la gestión pública: “Todas las operaciones bancarias que hago son con bancos privados y son exclusivamente inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”, cerró.