Alberto defendió la recuperación económica con el jefe de la CGT

“Todo esto que tengo la tranquilidad de decirlo, toda la verdad está sobre la mesa, nunca oculte los problemas que tiene la Argentina”, insistió el jefe de Estado. “Nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza ni frente a la desigualdad; soy peronista y cuando me entero de un problema veo cómo lo enfrento”, subrayó.

Además, el Presidente agradeció a los trabajadores de Sanidad su rol durante la pandemia y además informó que enviará un proyecto de ley al Congreso “para que esa condición especial de trabajador que tiene el trabajador de la salud sea reconocida y estoy seguro que lo tendremos aprobado en breve”.

“Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los trabajan”, remarcó.

“Así como me ocupé, me ocupo y me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca en al Argentina, voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”, dijo el mandatario junto al secretario general de la CGT, Hector Daer; el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, y las secretarias generales de las filiales de Oliva, Lucía Farfán, y de San Cruz, Silvia Leiva.

Fernández aseguró que “tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa”.

Pandemia

Ante dirigentes, delegados, delegadas y congresales representantes de todas las filiales del país del sector de la sanidad, el jefe de Estado afirmó que durante la pandemia de covid-19 “no hubo ningún argentino que se quedara sin la atención médica que necesitaba”, y explicó que eso fue posible “porque estaban ustedes, los trabajadores de la salud, hombres y mujeres, enfermeros, enfermeras, medicos, medicas, todos poniendo su esfuerzo, todos siendo la primera línea para parar al virus”.

“Gracias por el esfuerzo que han hecho, gracias por el esfuerzo que hacen y por el esfuerzo que harán”, enfatizó. El mandatario, quien asistió acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, dijo que el Gobierno nacional está trabajando en “hacer más fuerte la atención en la salud de la Argentina” y aseguró que “eso incluye también mejorar paulatinamente el ingreso de los que prestan salud en el país, de los trabajadores y las trabajadoras, reconocer un enfermero, reconocer una enfermera, el rol que cumplen en esta sociedad”.

El secretario General de la CGT y el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Héctor Daer, agradeció al Presidente por su presencia en la actividad, y afirmó: “Atravesamos años muy difíciles para nuestra labor profesional, pero estamos trabajando firmemente en construir una salud universal y para todos”.

“La defensa de la seguridad social en la atención frente al primer ataque del coronavirus resulta muy importante. Tenemos muestra cabal de eso en que ningún argentino quedó sin atención durante todo este tiempo de pandemia”, expresó Daer.

Por su parte, el secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Carlos West Ocampo, precisó que “este Congreso tan particular es el primero que hacemos” de manera presencial “después de la pandemia”, y definió: “Hemos honrado hoy no solo a los muertos de nuestra organización por la pandemia, que fueron muchísimos, sino también a todos los héroes y heroínas” de otros ámbitos que perdieron la vida durante ese tiempo.