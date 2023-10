Antes de las elecciones, los operadores vuelven a mirar los bonos CER

En la recta final a las elecciones, en el mercado ya se ve que casi cualquier cosa es buena para lograr cobertura ante la imposibilidad de acceder a dólares en forma directa. Acciones, bonos de empresas, y letras del Tesoro pueden entrar en el menú de los operadores. Todo tiene una explicación: el resultado de las elecciones está abierto y nadie se anima a descartar ningún escenario. En ese marco, ya muchos operadores están viendo que los bonos ajustables por inflación quedaron muy bajos de precio, por lo que no se descarta que vayan ganando nuevamente espacio en las carteras de los inversores.

Pero luego de ese flujo, ahora los operadores ya están recomendando retomar algunas posiciones en bonos CER (atados a la inflación). De acuerdo con los valores que había en el mercado hasta el martes pagaban la inflación más entre un 10% y un 20%. A pesar de que los candidatos con mayores chances de ganar las elecciones han reiterado en varias oportunidades que no hay posibilidad de un reperfilamiento de la curva de vencimientos de la deuda en pesos, el temor no se ha borrado completamente. Algunos creen que, de haberlo, alcanzaría sólo a los bonos CER y no a los dólar linked, algo que parece poco probable. Si hasta hace una semana los administradores de cartera planteaban un 80% de bonos dólar linked y 20% en CER, hoy ya están pensando en un 60%-40%, en forma respectiva. En ese marco, los bonos CER del Tesoro rebotaban ayer hasta 3,6%.