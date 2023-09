Atentado a Cristina: Uliarte y una testigo complicaron más a Milman

“Fernando (Sabag Montiel) me conto que ´financiaban a Revolución Federal´...”, aseguró Uliarte en su escrito. “Yo no puedo asegurar que lo financiaban para que mate a alguien, pero sí me contó que financiaban a Revolución Federal” fue parte de su declaración. “Había gente contactada al gobierno anti K que pagaba para vayamos a las marchas”, dijo. “Lo escuche (a Fernando) hablando con una chica de nombre ´Carolina´, cuando le pregunte´ quién era, ´me dijo que era la secretaria de un amigo´”, indicó. “Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto, alguien está atrás...”, apuntó. “Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones para realizar disturbios y generar violencia en la casa de Cristina Kirchner...”, complicó al legislador del PRO.