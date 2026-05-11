La ONU advierte que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría dejar a más de 40 millones de personas bajo "una gran crisis humanitaria"

Desde Naciones Unidas alertaron que la interrupción del paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz amenaza con provocar una crisis alimentaria global. El bloqueo impuesto por Irán ya lleva 74 días y afecta directamente a países de África, Asia y América Latina.

El cierre parcial del corredor marítimo más importante del mundo ya impacta en el precio de los fertilizantes y amenaza la producción agrícola global.

El responsable de un grupo de trabajo de la ONU comentó este lunes que debido a que un tercio de los fertilizantes de todo el mundo dejaron de cruzar por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra, podría generarse "una gran crisis humanitaria". Según la fuente que dialogó con un medio estadounidense, la crisis sería consecuencia de más de 90 días del bloqueo del pasaje marítimo (ya van 74) y sacudiría a distintas partes del mundo.

En represalia a los ataques israelo-estadounidenses del 28 de febrero, Irán tomó la decisión de clausurar y minar el estratégico estrecho de Ormuz . Con apenas 36 kilómetros de ancho , es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula una cuarta parte del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes para cultivos de todo el globo. En general, los recursos de todo tipo que t ransitaban Ormuz tenían como destino final a Brasil, China, India y varios países del África , es decir, a más de un tercio de la población del mundo.

"Tenemos unas semanas por delante para prevenir lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud ", afirmó Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo que tiene como objetivo evitar una crisis humanitaria inminente, dijo a AFP.

" Podríamos ser testigos de una crisis que sumiría a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición ", añadió.

La ONU intenta evitar una crisis alimentaria global

Ante este escenario, el secretario general de la ONU, António Guterres, impulsó en marzo la creación de un grupo de trabajo encabezado por Moreira da Silva, con el objetivo de diseñar un mecanismo que permita nuevamente el paso de fertilizantes y materias primas esenciales como amoníaco, azufre y urea.

El funcionario portugués aseguró que ya mantuvo conversaciones con representantes de más de 100 países para intentar conseguir respaldo internacional. Sin embargo, la propuesta todavía no logra convencer ni a EEUU, ni a Irán, ni tampoco a varios países del Golfo involucrados directa o indirectamente en el conflicto.

“El problema es que la temporada de siembra no espera”, remarcó Moreira da Silva. Según explicó, en varios países africanos las ventanas de cultivo cierran en cuestión de semanas y la falta de fertilizantes podría derivar rápidamente en una caída de la producción agrícola.

De acuerdo con sus cálculos, permitir el paso diario de apenas cinco barcos cargados con fertilizantes y materias primas alcanzaría para evitar una crisis de gran escala. “Es una cuestión de tiempo. Si no resolvemos rápidamente el origen del problema, después tendremos que administrar las consecuencias con ayuda humanitaria”, advirtió.

El director de la UNOPS sostuvo además que, incluso si el estrecho de Ormuz reabriera hoy mismo, el comercio internacional tardaría al menos cuatro meses en volver a una relativa normalidad.

Mientras tanto, aunque el precio de los alimentos todavía no explotó a nivel global, desde Naciones Unidas ya detectan un “fuerte aumento” en el valor de los fertilizantes. Para los especialistas, ese encarecimiento inevitablemente terminará impactando en menores rindes agrícolas y, más adelante, en subas importantes de los precios de los alimentos.

“No podemos seguir demorando algo que es posible y urgente: permitir nuevamente el paso de fertilizantes por Ormuz y minimizar el riesgo de una grave inseguridad alimentaria mundial”, insistió da Silva.