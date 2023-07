Peso Pluma arrasa los rankings con "Lady Gaga": ¿De qué habla la canción?

Dom Perignon Lady Gaga, lentes en la cara Tusi lavada Triple lavada y una bandida que me llama Quieren mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan

Pura influencer bien placosa, las que navegamos

Y las volamos

Y unas' privadas en yate, tronamos las pacas

Y sin Yolanda

Me vo'a enfiestar

Polvito rosa, plumita de wax

Esa estructura vale 30k

No puedes pagar, no te va a alcanzar

Viviendo en el San Andrés, pero de a deveras, carros y feria

Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron

Music y cocaine, me gusta el Lambo, pero use el Mercedes

Esa es muy bella y se deja querer

Le gusta Grecia y quiere mi Cartier

Once, número de suerte, 7, bien pendientes

Y andamos fuertes

Zumbando en el RZR, máscaras, polvo y ambiente

Brillan mis dientes

No soy fresón

Pero en Egipto shishas fumo yo

Para mariscos frescos, en Japón

Tira jodido, lira jodidón

Makabelico sonando, las güeras bailando

Con beat malandro

Pura encapuchada bélica, no pasa nada

Nadie las para

¿Que quiénes son?

Eso mismito me pregunto yo

Cada saludo lleva un billetón

Pura Louis Vuitton, trae un flow cabrón

