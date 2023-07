Bronca en un sector del peronismo por la baja de 26 listas municipales

Contrincante

Su contrincante será la presidenta de AySA, Malena Galmarini, quien antes de que se conozco la nueva resolución había invitado a que la junta electoral “autorice la candidatura y competencia del intendente, porque nuestros vecinos de Tigre, que quieren más para su futuro, son los que tienen derecho a elegir”.

También el exjuez Luis Arias podrá ser de la partida en La Plata, donde UP tendrá una de sus pujas internas más duras con cinco aspirantes a dar la pelea contra el ganador de PASO entre el jefe comunal Julio Garro y Juan Pablo Allan. Víctor De Gennaro, en Lanús; Mariano Marini, en Bragado; y Martín Caranaghi, en Chacabuco, fueron algunos otros que también consiguieron volver a subirse.

Pero hubo otros que no consiguieron la misma suerte e hicieron saber su bronca. “Una vez más el PJ le cierra las puertas a la militancia como pasó en 2021. La gente que no tenga representación no va a ir a votar o lo va a hacer por la izquierda, como ya pasó en las últimas elecciones”, le dijo a Ámbito la dirigente de La Matanza, María Laura Ramírez, quien tenía intención de competir por adentro de la interna de UP en el distrito donde gobierna Fernando Espinoza.

Ramírez, exaliada del jefe comunal, buscaba participar a través de Camino a la Victoria, con la referencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Candidatos a concejales de mi lista sufrieron la persecución para darse de baja. Y el costo político lo va a pagar Espinoza porque se está desgastando a la militancia. Los peronistas tenemos que tener memoria”.

Y reveló cómo fue el pedido que les hizo la funcionaria nacional. “Nos pidió que trabajemos en la unidad para recuperar los distritos. Pero hay intendentes que abrieron las puertas y otros que no. No le tenemos que hacer pagar los platos rotos al peronismo”.

Desde Ituzaingó, Natalia Peluso, parte del Movimiento Evita, también se quedó afuera en su intención de competir con Pablo Descalzo, hijo del intendente. “Lo anticipamos el martes y sucedió: en Ituzaingó no quieren PASO. A cada uno de los vecinos y vecinas que firmó su aval, que se acercó estos días, que nos llamó y nos envió sus mensajes les digo que esto recién empieza”.