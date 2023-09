“Catarro”: mitos criollos y un verano para recordar

M.S.: No sé ni por qué la historia ni los temas, no me lo propongo al escribir teatro, son imágenes que están muy impregnadas en mi. Era muy pequeño, tenia 6 años cuando murió Perón y recuerdo el registro corporal, y por lo visto algo quedó. Los temas aparecen cuando hacés una lectura que no me interesa hacer mucho en el teatro, de qué se trata, es una lectura que los creadores no debemos responder, no me propongo escribir sobre el peronismo o la dictadura aunque sí lo haga, no me lo propongo a priori sino que busco poner en movimiento seres imaginarios que se desarrollan en un determinado contexto político y social.

P.: Viene de la TV, ¿por qué el teatro independiente?

M.S.: Es teatro, lo independiente hace a un modo de producción, no es un show de la calle Corrientes, entran en juego valores de otro tipo, sensibilidades, son historias de personitas inventadas donde poco tiene que ver la trama. También me pasa con las series o películas, me convocan más los personajes, las vidas inventadas y manipuladas antes que las tramas. El teatro siempre ha sido un lugar donde la teoría de los conjuntos se puede llevar adelante con más poder de realización.

P.: Hay diseño de imagen y sonido para la puesta, ¿Cómo la encaró?

M.S.: Sucede en el departamento que no es como lo podemos imaginar pero a la vez construye ese verano en Miramar, hay video con la puesta audiovisual y es muy bueno lo logrado. Son producciones grabadas de nuestros actores que parecen actuar en una telenovela. Siento que hay mucho que gustará.

P.: La protagonista ve “Pobre diabla”, ¿cómo es el juego de intertextualidades que hasta podrían llegar a usted como autor de telenovelas?

M.S.: Tiene que ver con el contexto de la telenovela de esos años ´70 con la irrupción fuerte de Alberto Migré, donde apareció primero en “Rolando Rivas taxista”, luego “Pobre diabla” y también hace un contexto e época. Sumo a ese verano una carrera muy famosa de Formula 1 en el autódromo de Buenos Aires donde Reuteman pasó de ir primero a quedarse sin nafta en un hecho tragicómico de la Argentina, y Perón fue y le puso igual la corona de laureles en una especie de campaña electoral que también hace link con la actualidad aunque sin buscarlo. Y la estelaridad de un Monzón joven, brillante, campeón del mundo, promocionado por Alain Delon en París y el anhelo de viajar allí. La pareja de nuestra obra quiere tener un niño que lo van a traer de París, todas colateralidades de un anhelo muy argentino. Aparece la telenovela y me toca como autor y consumidor de ese género.

P.: Hablando de telenovelas, recuerdos hitos como “Resistiré” y “Vulnerables”, ¿dónde quedaron los vestigios de esa ficción? ¿En las series? ¿En el teatro? ¿Cómo ve la TV hoy?

M.S.: Lloro con esta pregunta y me cuesta responder sin melancolía porque creo que los artistas estamos a veces en las plataformas, a veces en el teatro, tenemos que buscar estos “a veces”. La TV cambió mucho, “Resistiré” fueron 200 y pico de capítulos, “Vulnerables” 90 y ese modo sucumbió ante el streaming que tiene muchas ventajas y desventajas para consumidores y público que quiere ver a sus artistas. Nos dejan una parte activa a quienes nos gusta buscar historias en la literatura o en el teatro o cine o series. La TV la veo flaca, hay un modo de producción que ha cambiado más allá de las intenciones de Adrián Suar que sigue ahí tozudamente haciendo historias y novelas. Los canales se han bajado de la ficción porque fueron para otro lado. Me gustaría que las plataformas produjeran más pero no es mi metier hablar de lo que hay que hacer, soy un hacedor y como autores y directores tuvimos que mover nuestro modo de trabajar. Presentando en mercados, estando al corriente y los contenidos ya no los decide un director de un canal sino una persona o conjunto que viven lejos y que no sé si saben de nuestra idiosincrasia.