Divisas: sigue cayendo el déficit del sector de Servicios, que en julio fue de u$s330 millones

El Banco Central (BCRA) señala que la mejora de julio pasado está vinculada, principalmente, con la caída en los egresos brutos, tanto de aquellos por “Fletes y Seguros” (458 millones de dólares) como de los de “Viajes y pasajes” (94 millones de dólares) y de los de “Servicios Empresariales, profesionales y técnicos” (28 millones de dólares).

En términos interanuales, los Fletes y Seguros cayeron un 85%, mientras que los Viajes y Pasajes un 12% y los Servicios profesionales un 30%. Para el BCRA, la caída observada obedeció fundamentalmente a lo establecido por la Comunicación “A” 7746, del 20 de abril, que estableció nuevas medidas para financiar el pago de importaciones de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas.

Asimismo, a fines de julio se estableció la aplicación del impuesto PAIS para gran parte de las importaciones de servicios, con una alícuota del 25% (en el caso de los fletes se aplica un 7,5% y servicios de salud y educación se mantienen exentos).

Por otro lado, los ingresos brutos por Viajes y Pasajes totalizaron 163 millones de dólares, lo que significa un incremento del 13% mensual y del 337% interanual. “Dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre del 2022, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes”, explica el BCRA. Vale recordar que esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.

Por su parte, los egresos brutos por este concepto totalizaron 700 millones de dólares, mostrando un aumento del 2% respecto al mes previo y una caída del 12% comparando contra julio de 2022. De este modo, el resultado de julio se explicó por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y “Fletes y Seguros” por 537 millones de dólares y 60 millones de dólares, respectivamente.

Estas salidas de divisas fueron, parcialmente, compensadas por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” y “Otros Servicios” por 238 millones de dólares y 30 millones de dólares, respectivamente.