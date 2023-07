Divisas: bajó un 50% interanual el déficit de servicios en mayo

Vale recordar que hasta el Staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio un tirón de orejas al equipo económico antes del inicio de las negociaciones ante los desopilantes números que veían, sobre todo, en el tema Fletes y Seguros . Los técnicos del organismo que tenían estadísticas mundiales sobre la caída registrada tras la pandemia en los costos logísticos y de transporte de bienes internacional, veían sorprendidos que, a diferencia de lo que ocurría a nivel mundial, en Argentina no sólo no bajaban sino que encima subían. Picardías criollas. Lo cierto es que estos comportamientos non sanctos se fueron corrigiendo. Para el BCRA, presidido por Miguel Pesce, “la caída observada obedeció a lo establecido por la Comunicación “A” 7746, publicada el 20 de abril, que implementó nuevas medidas para financiar el pago de importaciones de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas”.

Al escarbar un poco más en los datos de Servicios, se observa que por un lado los ingresos brutos por Viajes y Pasajes se cuadruplicaron respecto de mayo del año pasado al totalizar 150 millones de dólares. El BCRA explica que “dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre del 2022, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes”. Esto en buen romance significó que ahora se les permitía a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes. Pero por otro lado, los egresos brutos por Viajes y Pasajes ascendieron a 711 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% mensual y del 15% interanual. De modo que el resultado neto del rubro turístico que en mayo pasado dio 561 millones de dólares de déficit se mantiene en los niveles vistos en el 2022 (u$s579 millones).