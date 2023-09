EE.UU.: la economía aterriza como el doctor ordenó (no habrá otra suba de tasas si crece menos el empleo)

Una semana después de Jackson Hole, la economía cumple (por fin) los pedidos de Jerome Powell como si fueran órdenes. El aterrizaje se despliega desde fines de 2022 con un trazo sostenido muy alentador. Desliza sin rozar las banquinas. No pisa, como se temía, la recesión ni la estanflación. No obstante, las velocidades diferentes de ajuste de la economía real y la inflación encienden una luz amarilla en el tablero de comando. La inflación, la prioridad desde 2022, aterriza más rápido que la actividad y el empleo. Pero Powell no está conforme. En síntesis: la economía crece con demasiadas ínfulas y podría realimentar la hoguera de los precios. De ahí, el corolario de Jackson Hole, el alza de tasas no terminó. Y podría no ser una suba sino varias, acotó Susan Collins, de la Fed de Boston. O ninguna si los astros se alinean. ¿Cómo? Si se moderan la actividad y el empleo -además de la inflación- y apaga la luz de alerta. Más adelante, si la productividad hace fuerte acto de presencia, se podrá ser menos restrictivo sin correr riesgos.