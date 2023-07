El gabinete de Kicillof sale a dar la pelea: quiénes son los cinco ministros que serán candidatos

Kicillof no solo consiguió su cometido sino que además no tendrá rival interno en las PASO. Eso sí, no será una competencia simple. Del otro lado, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, con Diego Santilli y Néstor Grindetti, respectivamente, tienen por delante el desafío de ganar su compulsa hacia adentro para luego disputarle mano a mano el poder al gobernador.