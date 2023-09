Fed: la suba de tasas no terminó (pero lo que viene es una pausa)

La cruzada monetaria maduró. Está más cerca de un final administrativo sin trauma que de la precipitación de sus inicios (tardíos como nunca, con las tasas en cero y la inflación en 7%). Como no ocurrió en junio, esta vez, no se quiere extender el suspenso hasta el desenlace del mitin. No es que hubiera muchas dudas -no después de saborear un informe de empleo hecho a medida de las necesidades de la política monetaria- pero hay que apreciar la intención sedante.