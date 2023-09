FMI: el próximo acuerdo tendrá sí o sí reformas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar un estudio que seguramente influirá en las negociaciones con el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre ya que su eje son los beneficios que traen las reformas de mercado o estructurales en términos de estabilizar la deuda e impulsar el crecimiento económico. Al respecto, los autores de “Market Reforms and Public Debt Dynamics in Emerging Market and Developing Economies” estiman que los países que implementaron reformas vieron caer sus ratios Deuda/PIB en 3 puntos porcentuales, en promedio, durante un período de varios años.