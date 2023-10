Jaldo arma primer gabinete, con Manzur como jefe norteño de UP

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur , mantiene una actividad sostenida para recuperar los votos que perdió el peronismo en las elecciones primarias de agosto. Designado desde el oficialismo como el coordinador de la campaña en el Norte Grande , el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación se mantiene en contacto permanente con sus pares norteños , mientras recorre su provincia para revitalizar al peronismo, tras el multitudinario acto del 10 de septiembre en el Hipódromo tucumano que reunió a mandatarios provinciales y a casi el pleno del Gabinete de la Casa Rosada. Para todos fue el kilómetro cero de la campaña de Unión por la Patria (UP) para que la fórmula que integran Sergio Massa y Agustín Rossi, candidatos a presidente y vice el 22 de octubre , ingresen al balotaje.

La tarea es cuesta arriba pero en las filas del peronismo saben que es posible recuperar el millón de votos que se perdió en las PASO , siempre y cuando se trabaje del igual modo que lo hicieron los gobernadores en sus comicios locales. Todos están en eso. Asumieron el compromiso en la cena previa del acto en el Hipódromo, que se realizó en la casa de Manzur, de la que participaron solo unos cuantos. No estuvieron todos los que subieron al escenario el día siguiente, contó un diputado nacional a Ámbito. Se señaló que fue porque hubo tirón de orejas, autocrítica (“dormimos la siesta”, “no la vimos venir”) y un análisis descarnado de cuáles podrían ser las consecuencias para las cuentas provinciales si Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), se sienta en el Sillón de Rivadavia. Promete recorte de la coparticipación federal y de la obra pública, dos grifos que si se cierran partirían al medio el crecimiento de algunas regiones, en donde el desarrollo está vinculado de manea indisoluble a la presencia del Estado.

El oficialismo tucumano se impuso en las elecciones provinciales del 11 junio con poco más de 600.000 votos. Histórico. Dos mes más tarde, en las Primarias, apenas superó el 50% de lo alcanzado en las locales. Para recuperar ese terreno, Manzur articula con intendentes, los legisladores provinciales más fuertes, concejales, sindicatos y gremios. Casi una repetición de la campaña que sentó al vicegobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno tucumana. Aunque se sabe de antemano que los recursos no serán de la misma dimensión que los dispuestos para junio, según lo confirmó a Ámbito un dirigente de San Miguel de Tucumán, el también exministro de la Salud de la Nación apuesta a que el espanto de un hipotético triunfo de diputado nacional de derecha sirva como combustible para la militancia que debe recorrer los barrios. Si se la da vuelta, todos ganan y le daría posibilidades a Manzur de aspirar a un lugar en un hipotético gobierno de Massa, si se impone el 19 de noviembre. Pero esa es otra historia.

¿Y Jaldo? Superado su problema de salud que lo alejó de la actividad proselitista durante tres semanas, incluido el acto en el Hipódromo, el gobernador electo pidió a sus dirigentes más cercanos no escatimar esfuerzos para que el peronismo tucumano triunfe el 22 de octubre. Mientras tanto, con un grupo más cercano de colaboradores, se mantiene enfocado en el armado de su gabinete. Siete días después de las elecciones nacionales, el domingo 29, asumirá como jefe del Estado provincial, será el dueño de la lapicera. “Prácticamente tengo el 90% del gabinete listo”, sostuvo este lunes a varios medios de prensa, durante una recorrida por una actividad oficial. Hace unas semanas anticipó que los nombres de su gabinete se darán a conocer durante la semana siguiente de los comicios nacionales. Se deslizó desde la Legislatura tucumana, en donde Jaldo tiene sus oficinas, que habrá un ajuste de funciones, que se traducirán en el achique de ministerios y secretarías del gabinete provincial. “La situación se presenta muy conflictiva, hay problemas económicos. Hoy no sabemos quién va a gobernar el país, pero sí estoy seguro de que cualquiera que lo haga no le va a ser fácil”, señaló Jaldo.