Las gestiones que se avecinan con el board del Fondo: apoya EE.UU. y hay que convencer a Japón y Alemania

Confirmado el viaje del viceministro, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raul Rigo; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, a Washington, todo indicaría que probablemente se llegue a buen puerto en las negociaciones técnicas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional . Y si esto ocurre, el país en general y el gobierno de Alberto Fernández en particular le deberá un nuevo favor a los Estados Unidos. La administración de Joe Biden fue la que en las últimas jornadas habría presionado sobre la conducción del organismo que maneja Kristalina Georgieva para que no deje caer a la Argentina en una situación de default con el FMI ni potencie una eventual crisis financiera y económica en un momento políticamente complejo como una elección presidencial. Lo hizo a través de Robert Powell, el representante de los Estados Unidos en el directorio del FMI, quién de manera verbal y directa habló sobre la necesidad de ayudar otra vez a la Argentina.

Estados Unidos aclaró que no está buscando rescates o eventos grandilocuentes, sino no dejar caer al país en una crisis y pensar en algún tipo de acuerdo que le permita a la Argentina solucionar su problema coyuntural. Aunque no se habló de este capítulo, la presencia posible de China como posible rescatista del gobierno de Alberto Fernández aceleró la gestión de Powell, quien responde directamente a la secretaría del Tesoro Janet Yellen.