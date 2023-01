Lo difícil de pasar las “fiestas”

Es logrado el principio en el que cada uno de los tres hijos, que tienen planes propios para las fiestas a las que se refiere el título, van viendo sucumbir sus posibilidades de escapar a la invitación materna, y en especial resultan entretenidas las desventuras del hijo trans con aspecto demasiado varonil (su hermana le dice cariñosamente “el deforme”) que trabaja en un bar donde las cosas no le van bien. Pero pronto todos están con el auto a las puertas de la quinta, y el hecho de que no los dejen estacionar dentro para no arruinar el césped ya anuncia que la madre terrible, a veces insoportable, puede haberse curado de su enfermedad pero no de sus mañas.