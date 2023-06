Lo que se dice en las mesas

Gran parte de los inversores y operadores del mercado prestarán atención a la cumbre de mañana del Frente Renovador liderado por el ministro Massa que deberá mostrar sus cartas, en términos si continúa integrando el Frente de Todos o no, y en ese caso qué hará. Lo que dicen tras bambalinas es que ni Sergio sabe qué pasará mañana. Sobre todo, después de venir de “rosquear” con Máximo varios días en su periplo chino, para desactivar la estrategia que esbozó la vicepresidenta al señalar a de Pedro y a Kicillof como los candidatos a Presidente y a Gobernador bonaerense, respectivamente. Una fórmula, que al decir de los politólogos, es más una estrategia mirando al 2027, garantizando la supervivencia del sello kirchnerismo. Pero lo que parece haber decantado en el mercado es que la amenaza de que si no le dan la candidatura se va del Gobierno ya no funciona. Sencillamente porque del otro lado le dicen que si lo ungen como el candidato, eso implicará que debe dejar el ministerio para ir de campaña. Soólo faltan unas semanas para el cierre de alianzas y de candidatos, y menos de 100 días para las PASO. Por ende, los analistas descuentan que Massa no obtendrá la candidatura pero no se irá. No eso no garantizará que siga hasta el 10 de diciembre. O sea, se quedaría hasta que le convenga. Y del otro lado, la implosión de la coalición opositora Juntos por el Cambio, donde la batalla entre Rodríguez Larreta y Bullrich es a capa y espada. Detrás el enfrentamiento sanguíneo ya entre el expresidente Macri y el jefe porteño. Avezados estrategas electorales advierten a los hombres del mercado que no se fíen de que prime la razón, la lógica, de que no pueden romper Juntos, porque la pelea entre Mauricio y Horacio ya es pasional, es a muerte súbita. El caso Schiaretti vino a detonar todo en este contexto. Más que nada porque se está a dos semanas de la elección en Córdoba, donde el candidato opositor es Luis Juez. Bullrich parece ser la que más se beneficia de esta crisis, pero eso aún está por verse, señalan figuras de ambos bandos. Lo que meses atrás parecía algo imposible de pensar, hoy luce probable aunque la lógica indique que sería un suicidio romper la coalición. Todos estos intríngulis inyectan más desánimo entre inversores y analistas, más allá del reciente rally. Este clima se reflejó en los últimos encuentros y Zooms entre analistas y gestores locales y sus pares del exterior.