Lo que se dice en las mesas

CEO 2: Mmmm, no puedo fallarle a la “orga” si no iría al Furia.

CEO 1: Lástima. Entonces, después te cuento.

Así fueron los diálogos en los pasillos de la otrora cumbre de IDEA en la previa de la presentación de la candidata de Juntos en La Feliz. En el medio de escarceos de uno y otro lado, chicanas y toda clase de picardías soslayando todo “fair play” electoral, mientras el “otro tercio” estaba en el predio de la AFA en Ezeiza y la plaza cambiaria deliraba en medio de decenas de allanamientos.

Lindo panorama a poco más de dos semanas de la elección presidencial, sobre todo, para aquellos que no dudan en pagar los valores que han alcanzado el CCL, el MEP y el blue. Obvio que cierto drenaje de plazos fijos hay hacia allá, pero no para hablar de corrida, advierten en las mesas. Es que mucho de lo colocado en pesos a plazo es capital de trabajo y “caja chica” corporativa e incluso familiar. Todo muy berreta, como suele decir un conspicuo economista de la oposición. En tal sentido, mientras la agenda de los debates electorales se aleja aún más de la de la gente, el Coloquio de IDEA, que fue, junto a otros célebres eventos de los 80 y 90 como la reunión de ADEBA en el Plaza, por ejemplo, o de FIEL, sólo revive gracias al timing electoral. Las mesas chicas del poder almuerzan en otro lado. Más bien, ya se comieron “el” almuerzo en un palacete de la avenida Alvear. El resto es para la “gilada”, le explica un viejo lobo del mercado a un joven colega que le hablaba de la movida de los llamados “Pingüinos”, un grupete de managers y exmanagers corporativos muy cercanos en su mayoría al PRO, que habitan un conocido country bonaerense, habitués de La Huella, y que hoy se dejan ver muy cercanos al líder libertario.

Lo cierto es que en las mesas tiemblan, no sólo por el desmanejo de las campañas electorales y su efecto cambiario, sino también por la ola que viene de afuera. Pero hoy más que nunca, los estrategas intentan armar el rompecabezas de la primera vuelta y de la posible segunda, y qué puede pasar en cada escenario. Nadie tiene claro nada, salvo que el tercio liderado por Javier Milei parece seguir disfrutando el efecto ganador aunque con cierta dilución. Claro, todos coinciden en cómo confiar en las encuestas, pero hasta tanto no se descubra otro método mejor, todos las quieren seguir teniendo a mano, aunque las PASO mostraron que las chances electorales están muy juntas y no hay metodología que pueda anticipar lo que puede pasar. Y como sentenció Cristina Kirchner, la batalla es entrar el balotaje, ahí están puestos todos los cañones, por más que los libertarios hagan gala de poder ganar de una, lo que no es probable pero no imposible.

Y hablando de imposibles, fue muy comentada la participación del Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, en un legendario ciclo organizado por uno de los más prestigiosos gurús de la City en el que logró sortear, tras su presentación, un cúmulo de preguntas y cuestionamientos con gran expertise e hidalguía. Otro evento muy comentado y festejado fue el agasajo-homenaje al economista-profesor Juan Carlos de Pablo en el CEMA, donde se reunió la crème de la crème económica y académica.

Mientras ocurre todo esto y más en “la aldea”, los operadores e inversores, de todo el mundo, están atentos al dato que se conocerá hoy en EE.UU.: las cifras del mercado laboral. Se espera que un sólido informe de empleo agrave la inquietud del mercado. La encuesta de empleo ADP que se conoció el miércoles, y que es la antesala del informe de empleo, salió mucho más débil de lo previsto (89.000 empleos frente a los 180.000 previos y los 153.000 estimados).

El consenso prevé la creación de 170.000 nóminas no agrícolas frente a las 187.000 de agosto, y una caída de la tasa de desocupación al 3,7% desde el 3,8%. Un gestor explicaba en un zoom que la abrupta suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y su impacto sobre las acciones luce como un punto de inflexión para los mercados a medida que las tasas comienzan a imponer una nueva narrativa que ha sido promovida durante mucho tiempo por los bancos centrales. La tasa a 10 años en EE.UU. tocó máximos de 16 años (4,887%), mientras que el bono alemán a 10 años vuelve a estar por encima del 3% por primera vez desde 2011. Otro tanto ocurre con el resto, como los de Japón. Lo que se está viendo es una terrible destrucción de capital en la renta fija que tendrá efectos secundarios en el futuro, advierten. Claro que también algo tienen que ver los bancos centrales que ya no están comprando bonos, sino que los están vendiendo. Cerramos con un acertijo: ¿qué tan bueno será lo de InterCement para Loma?