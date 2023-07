Los desafíos del desarrollo ante un nuevo orden global

En el marco de una hegemonía compartida y de un equilibrio dinámico de poder, distante tanto de la interdependencia compleja expuesta por Robert Keohane y Joseph Nye en Power and Interdependence (1977) como de la estabilidad hegemónica defendida por Robert Gilpin en The Challenge of Global Capitalism (2002), en razón de sus posturas excesivamente optimista o exageradamente pesimista -respectivamente- en relación a la cooperación internacional, y ante el sobreviniente cambio de paradigma en la ciencia, es necesario plantear una política exterior desde una nueva perspectiva epistemológica y ontológica, como afirma Alexander Wendt en Quantum Mind and Social Science (2015), que abarque una comprensión sistémica, un abordaje multidisciplinar y una prospectiva integral.