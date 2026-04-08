El invento que revoluciona el mundo de la música: convierte cualquier objeto en un instrumento + Seguir en









Este nuevo desarrollo permite hacer lo impensado, crear sonidos con todo tipo de elementos y de la manera más simple posible.

Esta nueva herramienta va a cambiar la manera de hacer música para siempre. Pexels

La relación entre la tecnología y el sonido avanza constantemente y siempre salen nuevas herramientas que buscan acercar la creación musical a millones de personas que nunca tocaron un instrumento en sus vidas, con propuestas cada vez más accesibles.

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En medio de esta revolución, apareció un sistema que parece sacado de una película de ciencia ficción. Gracias a este invento, los elementos que hasta ahora no tenían un fin artístico pueden transformarse en instrumentos, lo que no solo abre las puertas a quienes quieren iniciarse en la música, sino que también propone una nueva forma de juego y experimentación.

Bremen A partir de elementos que tenés en tu casa y una tecnología muy simple, ahora vos también podés hacer música. Gentileza - Behance En qué consiste este invento millonario El sistema, conocido como Bremen, fue desarrollado por un equipo de diseñadores que buscó simplificar el acceso a la práctica musical. Su funcionamiento se basa en un conjunto de módulos que interpretan tus movimientos físicos y los convierten en sonidos reales.

Gracias a este proyecto, ahora un palo de escoba puede cumplir el rol de una guitarra, mientras que una mesa puede generar notas similares a las de un piano. A diferencia de los instrumentos clásicos, para usar este dispositivo el usuario no necesita tener conocimientos previos, solo hay que interactuar con el objeto elegido y el sistema se encarga de traducir esos gestos en sonidos.

Esta herramienta es muy fácil de transportar, ya que todos los componentes tienen un tamaño reducido y se pueden cargar sin problemas. Esto permite armar una especie de banda en cualquier lugar, ya que además el sistema funciona de forma inalámbrica. El objetivo de este invento es reducir la brecha entra la idea y la realización de la música.

Bremen Este invento ofrece una experiencia distinta que rompe con las barreras del aprendizaje y la producción sonora. Gentileza - Behance Las funciones de sus tres módulos El funcionamiento de Bremen se organiza a través de tres componentes principales: El primero está orientado a simular una guitarra. Es un cilindro compacto que se adapta a todos los objetos alargados. Al mover o golpear ese elemento, el módulo interpreta la acción y la traduce en acordes o notas similares a las de ese instrumento. El segundo se enfoca en la percusión. Este módulo detecta impactos y movimientos rítmicos, generando sonidos que se parecen mucho al de una batería. La manera de usarlo es muy intuitiva, ya que responde a gestos tan básicos como golpear o marcar el ritmo. El tercer componente está diseñado para recrear un teclado sin teclas físicas. Está conformado por dos barras que se colocan en los extremos opuestos de una superficie, como un escritorio y entre ellas se forma un espacio invisible que actúa como piano. Los sensores captan el movimiento de los dedos en ese sector y activan las notas correspondientes. Todos estos módulos se conectan a un altavoz central que unifica las señales. Este dispositivo recibe la información de cada componente y la combina en una salida única.

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