Los krakens y sirenas, en su tinta

Tampoco a los Gillam les tienen miedo. Son medio raros, de cuerpo y piel muy particulares, pero no molestan, En el dibujo animado que ahora vemos, “Krakens y sirenas”, se trata de una familia bastante integrada. Quien no termina de sentirse cómoda es la hija adolescente, que tiene las incertezas y ansiedades de cualquier chica de su edad, para colmo enamorada de un pavote al que ayuda en matemáticas. Precisamente, para las espectadoras adolescentes y preadolescentes está hecho el dibujo, esperando que se vean reconocidas en esa criatura y no en la pelirroja canchera y manejadora que funge como “la más popular de la escuela”. Un día la chica insegura descubre que tiene poderes y hasta un trono vacante en las profundidades del mar. Y que la otra es una sirena. Y en esta historia los krakens son buenos y las sirenas son decididamente malas (pero eso no es noticia, ya lo contaba Homero en “La Odisea”). ¿Estas chicas podrán ser amigas de veras? ¿Habrá una tremenda batalla marina en el último capítulo? ¿Conseguirá la krakencita ponerse de novia con el pavote?