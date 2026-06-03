Llega una nueva edición de Creamfields Argentina, el festival más importante de música electrónica del mundo, el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad.
Creamfields Argentina 2026: cómo y dónde comprar las entradas
En ediciones pasadas, el show estuvo a cargo de figuras como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique.
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Harlem Festival 2026: cómo y dónde comprar las entradas
Este año se celebra la edición número 18, inolvidable junto al público argentino. La preventa 1 ya agotó sus entradas y el festival inició la preventa número 2, con el valor de 135 mil pesos, sin contar el costo por servicio.
Cómo y dónde comprar las entradas para Creamfields 2026
Las entradas de la preventa temprana 3 ya están a la venta a través de venti.com.ar.
El evento ofrecerá una experiencia multisensorial en un ecosistema diseñado para disfrutar con amigos y familia. Con cuatro escenarios, áreas de relax, múltiples foodtrucks y la producción de Fénix Entertainment Group, el festival promete una gran convocatoria para ver a los DJ's de renombre.
Con un despliegue de escenarios activos en simultáneo, la fusión de puestas visuales impactantes y el sonido de mayor fidelidad, esta edición reunirá a DJ's, productores, bandas y los mayores exponentes de la música electrónica de todo el mundo.
En ediciones pasadas, el show estuvo a cargo de figuras como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique; este 2026 el festival eleva el estándar de calidad musical, innovación y producción de vanguardia.
Con diversas sedes mundiales, el evento creado en 1998 en el Reino Unido marcó un hito histórico en 2001 al elegir a Buenos Aires como su primera sede internacional, convirtiéndose en el desembarco definitivo del festival en Latinoamérica y posicionando, gracias a un récord de público que superó incluso a la versión original del festival en Liverpool, a Buenos Aires como la capital electrónica más efervescente. Desde entonces, la conexión con el público local permitió desarrollar una propuesta artística con un despliegue técnico sin igual.